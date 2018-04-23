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Boyun ağrısı nasıl geçer?

Boyun ağrıları hareketsizlikten dolayı ortaya çıkan fiziksel problemlerden biridir. Peki günlük yaşamı olumsuz etkileyen boyun ağrısı nasıl geçer? İşte boyun ağrısına iyi gelen etkili çözümler…

23 Nisan 2018 Pazartesi 17:59
Boyun ağrısı nasıl geçer?

Boyun ağrısına birçok durum sebep olabilir. Yanlış uyku pozisyonu, ani değişen tansiyon, bilinçsiz vücut hareketleri, uzun süreli yanlış oturma şekli ve kas gerilimi gibi faktörler boyun ağrısına ortam hazırlar. Boyun bölgesinde oluşan sert ve keskin ağrılar vücudun kas sistemini olumsuz etkiler. Aynı zamanda sersemlik, baş ağrıları ve yeme zorluklarını da beraberinde getirir.

İŞTE BOYUN AĞRISINA İYİ GELEN YÖNTEMLER;

- Zeytin, nane, lavanta, fesleğen ve servi yağlarından hazırlanan karışım boyna masaj yaparak sürülür. Ardından masaj yapılan bölgeye, ütü ile ısıtılan temiz bir havlu koyulmalıdır.

- Uzakdoğu'da sıklıkla kullanılan akupunktur da boyun ağrısına iyi gelen doğal yöntemlerden biridir. Vücudun belli sinir noktalarına batırılan akupunktur iğnelerinin kan ve lenf dolaşımını iyileştirme özelliği vardır.

- Boyun bölgesinde ağrıyan noktayı tespit ettikten sonra buz şoku uygulanması bir diğer etkili yöntemdir. Buz küplerinin, temiz bir havluya sarılarak ağrıyan bölgede 5 dakika bekletilmesi yeterli olacaktır.

- Sülfat ve magnezyum bakımından zengin olan epsom tuzu boyun ağrılarına iyi gelen diğer bir doğal yöntemdir. 2 bardak epsom tuzunu bir kase ılık suyun içinde bekletin. Ardından ağrıyan boyun kısmına masaj yaparak uygulayın.

 

yasemin.com'un haberine göre...

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 17:59
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