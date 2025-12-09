Boynukalın'dan hilafet çıkışı: 'Irkçılık Batı'dan geldi!'

Ayasofya eski İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, ulusçu fikirlerin Batı'dan geldiğini belirterek "Huzur ancak İslam'a dönmekle sağlanır" dedi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi eski Başimamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tarihsel ve toplumsal analizlerde bulundu. Boynukalın, Hilafet kurumunun var olduğu dönemlerde İslam ümmetinin farklı etnik kökenlere sahip unsurlarının yüzyıllar boyunca ırkçılık yapmadan bir arada yaşadığını hatırlattı.

"Kafatasçı fikirler huzuru bozdu"

Günümüzde İslam coğrafyasında yaşanan sorunların kaynağına değinen Boynukalın, Batı menşeli ideolojileri eleştirdi. Boynukalın, "Batıdan ulusçu, ırkçı ve kafatasçı fikirleri ithal ettikten sonra zulüm başladı" ifadelerini kullanarak, bu akımların toplumsal barışı zedelediğini savundu.

"Çözüm İslam'a dönüşte"

Açıklamasının sonunda kurtuluş reçetesini de sunan Boynukalın, gerçek huzur ve barış ortamının yeniden tesisi için tek yolun İslam'ın birleştirici ilkelerine dönmek olduğunu vurguladı.

Daily Ummah