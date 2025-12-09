  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

FETÖ finans yapılanmasına yeni darbe: Para transfer zinciri deşifre oldu! Şüpheli 13 isim için gözaltı kararı

Gizli devriye dünya gündeminde

Dünya tersine dönmüş, şovmen sanık hakime soru soruyor!

Bir sosyal medya kullanıcısı Ekrem’i yargılayan hakim ve savcılara tepki gösterdi! “Soruyorum size adalet bu mu?”

İBB Meclisi’nde Ekrem ve avanesine çalışmadıkları yerden zor sorular Kaç kreş yaptın?

YPG’ye terör örgütü diyemeyenler Müslüman kardeşleri terör örgütü ilan etti! Desantis’in hamlesi yeni bir tartışmanın kapısını açtı!

Siber ağlarda büyük çöküş! Operasyonların arkasındaki kritik gerçekler ortaya çıktı!

Maduro’dan 2026 Hamlesi! Savunmada Yeni Dönem Sinyali!

Çocuklarınıza sakın almayın! İçinde zehir var

Topkapı sarayında asırlardır aralıksız okunan Kur'an-ı Kerim bakın ne zamanlar okunmamış?
Aktüel Boynukalın'dan hilafet çıkışı: 'Irkçılık Batı'dan geldi!'
Aktüel

Boynukalın'dan hilafet çıkışı: 'Irkçılık Batı'dan geldi!'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Boynukalın'dan hilafet çıkışı: 'Irkçılık Batı'dan geldi!'

Ayasofya eski İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, ulusçu fikirlerin Batı'dan geldiğini belirterek "Huzur ancak İslam'a dönmekle sağlanır" dedi.

Ayasofya eski İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, ulusçu fikirlerin Batı'dan geldiğini belirterek "Huzur ancak İslam'a dönmekle sağlanır" dedi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi eski Başimamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tarihsel ve toplumsal analizlerde bulundu. Boynukalın, Hilafet kurumunun var olduğu dönemlerde İslam ümmetinin farklı etnik kökenlere sahip unsurlarının yüzyıllar boyunca ırkçılık yapmadan bir arada yaşadığını hatırlattı.

 

"Kafatasçı fikirler huzuru bozdu"

Günümüzde İslam coğrafyasında yaşanan sorunların kaynağına değinen Boynukalın, Batı menşeli ideolojileri eleştirdi. Boynukalın, "Batıdan ulusçu, ırkçı ve kafatasçı fikirleri ithal ettikten sonra zulüm başladı" ifadelerini kullanarak, bu akımların toplumsal barışı zedelediğini savundu.

 

"Çözüm İslam'a dönüşte"

Açıklamasının sonunda kurtuluş reçetesini de sunan Boynukalın, gerçek huzur ve barış ortamının yeniden tesisi için tek yolun İslam'ın birleştirici ilkelerine dönmek olduğunu vurguladı.

Daily Ummah

Türkiye'de ırkçılığı yayan ve Türkçülüğü şekillendiren Yahudi Asıllı Moiz Kohen gerçeği!
Türkiye'de ırkçılığı yayan ve Türkçülüğü şekillendiren Yahudi Asıllı Moiz Kohen gerçeği!

Aktüel

Türkiye'de ırkçılığı yayan ve Türkçülüğü şekillendiren Yahudi Asıllı Moiz Kohen gerçeği!

İsrail’in normalleşme masasında çatlak! Ürdün: Irkçı söylem hükümet krizini gösteriyor
İsrail’in normalleşme masasında çatlak! Ürdün: Irkçı söylem hükümet krizini gösteriyor

Dünya

İsrail’in normalleşme masasında çatlak! Ürdün: Irkçı söylem hükümet krizini gösteriyor

Başörtüsü hazımsızı Avusturya'dan başörtü yasağı: Ahlaksız ırkçı Bakan fetva bile verdi
Başörtüsü hazımsızı Avusturya'dan başörtü yasağı: Ahlaksız ırkçı Bakan fetva bile verdi

Dünya

Başörtüsü hazımsızı Avusturya'dan başörtü yasağı: Ahlaksız ırkçı Bakan fetva bile verdi

Trump'tan Somali'ye ağır ırkçı hakaret
Trump'tan Somali'ye ağır ırkçı hakaret

Dünya

Trump'tan Somali'ye ağır ırkçı hakaret

Almanya’da sistematik ayrımcılık! Müslümanlara ve siyahilere yeni moda ırkçılık
Almanya’da sistematik ayrımcılık! Müslümanlara ve siyahilere yeni moda ırkçılık

Dünya

Almanya’da sistematik ayrımcılık! Müslümanlara ve siyahilere yeni moda ırkçılık

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23