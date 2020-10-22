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Ekonomi Boyner'e "Social Media Awards Turkey"de "Altın Ödül"
Ekonomi

Boyner'e "Social Media Awards Turkey"de "Altın Ödül"

Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu: - "Marka ve ajansların sosyal medya performanslarını objektif verilere dayalı olarak ölçen önemli bir platformda Altın Ödül'ü almaktan dolayı çok mutluyuz"

Yeniakit Publisher
2020-10-22 17:08:13 -
Boyner'e "Social Media Awards Turkey"de "Altın Ödül"

İSTANBUL (AA) - Boyner, sosyal medya yarışması "Social Media Awards Turkey Veri Analitiği Ödülleri"nde "Giyim-Mağazacılık" kategorisinde "Altın Ödül"e layık görüldü.

Şirket açıklamasına göre, 1 Mart 2019-1 Mart 2020'de sosyal medyada en başarılı performansı gösteren marka ve ekiplerin ödüllendirildiği yarışmada Boyner, BoomSonar'ın "Sosyal Medya Marka Endeksi" kapsamında toplanan verilere göre "Giyim-Mağazacılık" kategorisinde "Sosyal Medyada En Başarılı Performans" gösteren marka seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu, marka ve ajansların sosyal medya performanslarını objektif verilere dayalı olarak ölçen önemli bir platformda Altın Ödül'ü almaktan dolayı çok mutlu olduklarını aktardı.

Son yıllarda sosyal medya kanallarının; müşterilere temas ettikleri, etkileşime geçtikleri en önemli mecra olarak öne çıktığını belirten Koçoğlu, şunları kaydetti:

"Kalplerde ve akıllarda kalabilmek için burada yapılan işler her geçen gün daha çok önem kazanıyor. Biz de sosyal medya kanallarımızı bu bakış açısıyla yönetiyor, tüm mecralarda takipçilerimizle sıcak ve samimi bir iletişim kurmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de tüm mecralarımızda farklı ve yenilikçi projelerimizi hayata geçirmek için büyük bir heyecanla çalışıyoruz. Başta Marketing Türkiye olmak üzere Social Media Awards Turkey'de emeği geçen herkese sektöre olan katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum."

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