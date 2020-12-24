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Ekonomi Boyner'den "Turkish Dictionary x Fabrika" koleksiyonu
Ekonomi

Boyner'den "Turkish Dictionary x Fabrika" koleksiyonu

Koleksiyonda yer alan aksesuar ürünlerinden kupa, yastık kılıfı ve saat gibi ürünlerde de Turkish Dictionary'in eğlenceli mesajları mevcut

Yeniakit Publisher
2020-12-24 10:48:42 -
Boyner'den "Turkish Dictionary x Fabrika" koleksiyonu

İSTANBUL (AA) - Boyner, Turkish Dictionary'nin içerikleriyle hazırladığı "Turkish Dictionary x Fabrika" kapsül koleksiyonunu müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre şirket, dünyaca ünlü markaların koleksiyonlarının yanı sıra Türkiye'nin en sevilen markalarını bir arada sunan ve son dönemde yaptığı tasarımcı iş birlikleriyle moda dünyasında adından söz ettirirken, özel koleksiyon sayısını artırmaya devam ediyor

Bu çerçevede Boyner özel markalarından Fabrika, hem şık hem de eğlenceli bir kapsül koleksiyon için sevilen sosyal medya sayfası Turkish Dictionary ile bir araya geldi.

Türkçe deyimlere yaptığı eğlenceli çevirilerle yüzbinlerce takipçinin beğenisini toplayan Turkish Dictionary'nin içerikleri, Fabrika'nın yeni kapsül koleksiyonunda yerini aldı.

Türkçe deyimlerin eğlenceli çevirilerinin yer aldığı Turkish Dictionary x Fabrika Koleksiyonu'nda, kadın ve erkekler için sweatshirt, t-shirt, çorap, boxer, şapka ve bere gibi ürünler bulunuyor.

Koleksiyonda yer alan aksesuar ürünlerinden kupa, yastık kılıfı ve saat gibi ürünlerde de Turkish Dictionary'in eğlenceli mesajları bulunuyor.

Hem mesajları hem de tasarımları ile büyük beğeniyle karşılanan Turkish Dictionary x Fabrika Koleksiyonu, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki seçili 20 Boyner mağazası ve boyner.com.tr'de özgün ve hikayesi olan tasarımlar arayışında olanlarla buluşuyor.


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