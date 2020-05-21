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Boyner'de, Alman takı markası Amor ürünleri satışa çıktı

Boyner mağazaları ve boyner.com.tr'de Amor'un takı koleksiyonu aksesuar severleri bekliyor

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:23:04 -
Boyner'de, Alman takı markası Amor ürünleri satışa çıktı

İSTANBUL (AA) - Boyner'de, Alman takı markası Amor'un ürünleri satışa sunuldu.

Boyner açıklamasına göre, Türkiye’de sadece Boyner’de satışa sunulan tanınmış takı markası Amor, günün her anında kullanılabilecek modern parçalardan oluşan zengin ürün yelpazesi ile takı modasında dikkati çekiyor.

Amor'un, Boyner’e özel olarak satışa sunduğu koleksiyonda yer alan gümüş ve altın ürünler, kadınların şıklığını tamamlıyor. 925 ayar gümüş ve 14 ayar altından oluşan küpe, bileklik, kolye ve halhallar kadınların beğenisine sunuluyor.

Takı koleksiyonu Boyner mağazaları ve boyner.com.tr'de aksesuar severleri bekliyor.


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