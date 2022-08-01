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Spor Böyleydiler, şimdi bakın ne oldular!
Spor

Böyleydiler, şimdi bakın ne oldular!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kendisi hakkındaki iddialarına Fikret Orman'dan sert yanıt geldi. Eski başkan, "Yakında gerçek yüzünü göstereceğim" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 15:18:00 - 2022-08-01 15:19:28
Böyleydiler, şimdi bakın ne oldular!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kendisi hakkındaki iddialarına Fikret Orman'dan sert yanıt geldi. Eski başkan, "Yakında gerçek yüzünü göstereceğim" dedi.

Beşiktaş Kulübü'nde Ahmet Nur Çebi yönetimi, eski başkan Fikret Orman'a tazminat davası açtı.

7 milyon 384 bin 955 liralık davanın gerekçesi ise "Orman döneminde Beşiktaş adına değişik tarihlerde yüklü miktarlarda faturalar kesilmiş ama ortada ürün veya hizmet yok" oldu.

Ajansspor'a göre, dava dilekçesinde "Fikret Orman görevini kötüye kullandı ve Beşiktaş Kulübü'nü ağır maddi zarara uğrattı" iddiası yer aldı.

Türker, Beşiktaş Kulübü'nün ilerleyen günlerde pek çok nedenden dolayı Fikret Orman hakkında çok yüklü miktarlarda tazminat davası açacağını da yazdı.

Ayrıca yazıya göre Ahmet Nur Çebi'nin son 10 yıllık tablonun kapsamlı bir şekilde incelenmesi için anlaştığı KPMG adlı bağımsız denetim şirketinin raporunda, 2009 ile 2019 yılları arasındaki dönemde 102 milyon 200 bin 434 euro tutarında istisnai durum tespit edildiği bildirildi.

"Çok yakında gerçek yüzünü göstereceğim"

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ise, "Ahmet Nur Çebi’nin benim hakkımda açtığı ve açacağı davaları toplasanız sivilce dahi etmez. Çok yakında Ahmet Nur Çebi’nin gerçek yüzünü size göstereceğim." ifadelerini kullandı.

İkili arasındaki gerginlik süreceğe benziyor.

 


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