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Spor Böylesi zor görülür... Futbol sahalarında ender görülen an!
Spor

Böylesi zor görülür... Futbol sahalarında ender görülen an!

Almanya Bundesliga 2'de 3. hafta mücadelesinde Braunschweig'ın Darmstadt 98'i konuk ettiği müsabakada çok ilginç anlar yaşandı. Karşılaşmanın 59. dakikasında Braunschweig oyuncusu Bryan Henning ile Darmstadt 98'in sol beki Fabian Holland arasında yaşanan ikili mücadele izleyenleri şaşırtırken aynı zamanda da güldürdü. Pozisyonu sosyal medyada seyreden futbolseverler, güreş esprileri yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 18:57:00 - 2022-08-07 18:59:14
Böylesi zor görülür... Futbol sahalarında ender görülen an!

Almanya Bundesliga 2'de 3. hafta mücadelesinde Braunschweig'ın Darmstadt 98'i konuk ettiği müsabakada çok ilginç anlar yaşandı. Karşılaşmanın 59. dakikasında Braunschweig oyuncusu Bryan Henning ile Darmstadt 98'in sol beki Fabian Holland arasında yaşanan ikili mücadele izleyenleri şaşırtırken aynı zamanda da güldürdü. Pozisyonu sosyal medyada seyreden futbolseverler, güreş esprileri yaptı.

Almanya Bundesliga 2'de 3. hafta karşılaşmasında Braunschweig, Darmstadt 98'i ağırladı. Eintracht Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Darmstadt 98'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 86. dakikada Vilhelmsson kaydetti. Bu sonucun ardından Darmstadt ikinci galibiyetini aldı ve 9. sırada yer buldu. Henüz galibiyeti olmayan Braunschweig ise son sırada yer aldı.

Karşılaşmanın 59. dakikasında ise sahalarda görmeye pek alışık olmadığımız bir an yaşandı.

Braunschweig oyuncusu Bryan Henning ile Darmstadt 98'in sol beki Fabian Holland arasında yaşanan ikili mücadele, stadyumda maçı izleyenleri ve spikeri güldürdü.

Çıktıkları kafa topu sonrasında Bryan Henning; rakibinin üstünden takla atıp, ayaklarının üzerine düştü.

Tam o sırada doğrulmak isterken bu kez Fabian Holland, Henning'in sırtına çıktı.

Yaşanan bu pozisyon sonrasında iki futbolcu ve hakem olayı gülerek karşıladı. Müsabaka ise kaldığı yerden devam etti.

Pozisyonu sosyal medyada izleyen taraftarlar, "Bari biraz da güreşelim" ve "Süper Lig'de olsa kavga çıkar" şeklinde esprili yorumlarda bulundular.

İŞTE O ANLAR;

 

 

Görüntüler Tivibu Spor'dan alınmıştır

 

 

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