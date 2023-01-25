Böylesi ne görüldü ne duyuldu? Cuma namazına gittiğini afiş bastırarak ilan etti

İmamoğlu'nun afişinde bulunan ‘cuma namazı' detayı hakkında konuşan Gökçek, “Hiç, siz bir afişte cuma namazı ziyareti yazıldığını gördünüz mü? Herkesin imanı, herkesin dini kendine. Umrede fotoğraf vermesi, tam seçim arifesinde afişlere ‘cuma namazı' yazıyorlar. Niye ‘cuma namazı' yazıyor? Çünkü, cuma namazı kılıyor. Bunu gösterecekler... Kılacaksanız kendiniz için kılın, bunları böyle şov malzemesi yapmaya kalkmayın” dedi.

İşte o afiş.

‘İSTANBUL'UN KAYBEDECEK BİR DAKİKASI BİLE YOK' DEMİŞTİ!

Gökçek sözlerini şöyle sürdürdü, "İmamoğlu ‘nun ‘İstanbul'un kaybedecek bir dakikası bile yok' şeklindeki söylemlerini hatırlatan Gökçek, “İmamoğlu, ‘İstanbul'un kaybedecek bir dakikası bile yok' diye seçim zamanı söylüyordu. Ya tatildesin ya Kastamonu'dasın. Atina'ya gittin. Fransa'dasın... Hiç durmuyorsun ki sen İstanbul'da. Hani kaybedecek bir dakikası yoktu? İstanbullular seni sağı solu gezesin diye mi belediye başkanı seçti? O zaman git milletvekili ol kardeşim. İstifa et bütün istediğin yerleri gez. İstanbul'un su sorunu mu var, gençlerin spor salonuna mı ihtiyacı var? bunları düşünmeyecek, İmamoğlu pazar yeri açılışı için Kastamonu'ya gidecek. Demek ki dakikası yokmuş ama günleri, saatleri varmış. Bugün Enver Aysever'i izliyorum. Adam ‘Yeter artık! Tatile gitme.' diyor. Onlar da isyan ettiler ‘gitme' diye.”