Böylesi görülmedi: Nafakayı kadın ödeyecek

Velayeti Çaresizlikten Vermişti, Şimdi İcra Kıskacında

2022 yılında "şiddetli geçimsizlik" nedeniyle anlaşmalı olarak boşanan Şengül Öz için kabus, boşanmadan 3 yıl sonra başladı. Boşanırken birbirlerinden hiçbir talepte bulunmadıkları eski eşi, sürpriz bir dava açarak iki çocuğu için nafaka istedi. Mahkeme, sobalı bir evde sosyal yardımlarla ayakta durmaya çalışan Öz’ü, geliriyle ters orantılı bir meblağ ödemeye mahkum etti.

Öz’ün karşı karşıya olduğu ağır tablo:

Aylık Nafaka: 12.000 TL

12.000 TL Birikmiş Borç: 100.000 TL (Son 9 ay)

100.000 TL (Son 9 ay) Toplam Borç: Avukat ve dosya masraflarıyla birlikte yaklaşık 200.000 TL .

Avukat ve dosya masraflarıyla birlikte yaklaşık .

"Sağlık Sorunlarım Var, Ev Temizliğine Bile Gidemiyorum"

Yaşadığı süreci gözyaşlarıyla anlatan Şengül Öz, %82 engelli anneannesinin vefatından sonra korumasız kaldığını belirtti. Kronik sağlık sorunları ve ameliyat süreci nedeniyle düzenli bir işe giremediğini ifade eden Öz, şunları söyledi:

"Kiramdan bile yüksek olan bu nafakayı nasıl öderim? Sosyal yardımla geçinen, sobalı evde oturan bir insanım. Üzerime icra gelecek ama hiçbir mal varlığım yok. Ben nafaka kalksın demiyorum, sadece gerçek yaşam şartlarımın incelenmesini istiyorum. Mahkemenin bu şartları görmediğini düşünüyorum."

"Velayeti Bana Versinler, Çocuklarıma Ben Bakayım"

Çocuklarından birinin Atipik Otizmli olduğunu vurgulayan çaresiz anne, eski eşine ve yetkililere çarpıcı bir çağrıda bulundu. Velayeti sadece yoksulluk nedeniyle babaya verdiğini hatırlatan Öz, "Madem benden bu parayı istiyorlar, o zaman çocuklarımın velayetini bana versinler. Ben çocuklarıma bakmaya razıyım. O nafakayı bana versinler, ben onları en iyi şekilde büyütürüm" dedi.

Yetkililerden İnceleme Bekliyor

Kendi yaşam standartlarının çok üzerinde bir borç yükü altına giren Şengül Öz, davasının yeniden incelenmesi ve adil bir karara varılması için yetkililerin desteğini bekliyor.