Böylesi ancak filmlerde olur! CHP'li belediyenin temel atma oyunu

Adana Büyükşehir Belediyesi büyük bir skandala imza attı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak katılımı ile Sarıçam'da kreş temel atma töreni gerçekleştirilmişti. 26 Haziran'daki törenden günler sonra temel atılan alan topraklarla kapatıldı. Bölgede yaşayanlar, temelin 10 CM'lik bir beton olduğunu ve göstermelik olarak bu hamlenin yapıldığını belirtiyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ile bazı vekillerin katılımı ile temeli atılan kreş ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. 'Sarıçam Sarıçam olalı böyle hizmet görmedi' sloganıyla gerçekleştirilen törenden günler sonra temel atılan alan toprakla dolduruldu.

CHP'li Faik Öztrak da törene katıldı

Tarih 26 Haziran! Yer Adana'nın Sarıçam ilçesi... CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi, 'Sarıçam Sarıçam olalı böyle hizmet görmedi' sloganı ile bir kreşin temel atma törenini gerçekleştirdi. Törene bazı vekiller ve CHP Genel Başkanı Faik Öztrak katıldı.

Projeyi övdüler

Temel atma töreninin sloganı da, törende sarf edilen sözler de oldukça iddialıydı. Öztrak, Zeydan Karalar'ı ve kreş yatırımını öve öve bitiremezken, Kılıçdaroğlu'nun, 'Bu tür yatırımların nasıl yapılacağını insanlara gösteriyorsun' sözleri de dikkat çekiciydi.

Temel atma töreninden günler sonra ortaya çıktı

Törendeki iddialı sözlerin ömrü çok da uzun olmadı. Zeydan Karalar'ın, Faik Öztrak'ın hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun bile öve öve bitiremediği törenden günler sonra temel atılan alan topraklarla örtüldü. Toprakla dolu alanda, 'Sarıçam Sarıçam olalı böyle hizmet görmedi' pankartının asılı olması da dikkat çekiyor.

"10 cm beton döktüler"

Bölge halkı toprağın neden döküldüğünü bilmiyor. Bu konuda herhangi bir açıklama veya bilgilendirme yapılmadı. Ancak Sarıçam halkı, 10 CM'lik bir beton döküldüğünü, temelin göstermelik olarak atıldığını belirtiyor.

Daha önce 9 başkanla birlikte aynı parkı 2 kere açtı

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 84 gün önce açılışını sanatçılarla birlikte yaptığı "Portakal Çiçeği Parkı"nı 84 gün sonra yeniden açmıştı. 9 belediye başkanı ve Faik Öztrak da açılışa katılmıştı.