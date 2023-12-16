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Yerel Böyle yol yardımı görülmedi! Yolda kalan aracı ayaklarıyla böyle itti
Yerel

Böyle yol yardımı görülmedi! Yolda kalan aracı ayaklarıyla böyle itti

Yeniakit Publisher
2023-12-16 07:04:00 -
Böyle yol yardımı görülmedi! Yolda kalan aracı ayaklarıyla böyle itti

Muğla'da yolda kalan bir araca yardım etmeye çalışan kişinin tercih ettiği yol bir hayli şaşırttı. Olayda yolda kalan aracı götürmek için çekme halatı yerine bir gencin kullanılması gülümseten anlara sahne oldu.

Muğla Menteşe'de gece saatlerinde yolda kalan bir araç Türk usulü yardımla gideceği noktaya ulaştırıldı. Olayda yolda kalan aracı götürmek için çekme halatı yerine bir gencin kullanılması görenleri şaşkına çevirdi.

TEHLİKELİ YARDIM

İlginç olay Menteşe ilçe merkezinde kaydedildi. Alınan bilgiye göre; gece yolda kalan bir aracı gideceği noktaya götürmek için yardımcı koşan kişiler, çalışan bir araç ile yolda kalan diğer aracın arasına bir genci uzattılar.

İtme işleminde kullanılacak olan aracın ön kaportası üzerine uzanan bir şahıs hareket eden araçtan aldığı güçle ayaklarını öndeki aracın arka tamponuna dayayarak tehlikeyi aldırış etmeden öndeki aracın gideceği noktaya ulaştırılmasına bu şekilde yardımcı olmaya çalıştı.

Vatandaşlar tarafından görüntülenen ilginç olay, objektiflere bu şekilde yansıdı.

 
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