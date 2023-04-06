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Yerel Böyle vicdansızlık görülmedi! Sahte konteyner ile depremzedeleri dolandırdı
Yerel

Böyle vicdansızlık görülmedi! Sahte konteyner ile depremzedeleri dolandırdı

Yeniakit Publisher
2023-04-06 18:27:00 - 2023-04-06 20:18:11
Böyle vicdansızlık görülmedi! Sahte konteyner ile depremzedeleri dolandırdı

Muğla'da, sahte konteyner ilanı ile depremzede vatandaşlardan kaparo adı altında milyonlarca lira toplayarak dolandıran şahıs gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası depremzede vatandaşların barınma ihtiyacı için sahte konteyner ilanı vererek çok sayıda depremzede vatandaşı dolandıran şüpheli polis tarafından yakalandı.

Sanal ortamda sahte konteyner ilanı vererek deprem bölgesindeki vatandaşlardan kaparo adı altında milyonlarca liralık dolandırıcılık olayına adı karışan Kenan T. (31) isimli şüphelinin Bilişim Sistemleri Aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık suçundan 17 adet aranma kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Adliyeye sevk edildi

Şüpheli Kenan T., Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonrası Menteşe ilçesinde yakalandı. Şüpheli Kenan T. emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesine sevk edildi.

 
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