Böyle VAR sistemi olmaz olsun! Her gün yeni bir iddia... Olanlar dikkat çekici...

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Alanyaspor Fenerbahçe maçında Sarı-Lacivertliler 1-0 geriye düştüğü mücadele rakibini 3-1 mağlup ederken, ilk yarının son bölümünde Rossi'nin attığı beraberlik golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılmıştı. Bu iptal esnasında VAR odasından gelen görüntü tartışmalara neden olurken, çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanan ve yankıları hala süren Alanyaspor Fenerbahçe karşılaşmasında hakem Mete Kalkavan'a özellikle ilk yarıda verdiği kararlar nedeniyle eleştirilirken, mücadelenin 35'nci dakikasında Rossi'nin attığı gol VAR'dan dönmüştü.

Pozisyonda ofsayt tespit edilirken ekrana getirilen 'ofsayt çizgisi' sosyal medyada tartışmalara neden olmuş, birçok yorumcu pozisyonun tek açıdan gösterilmesi ve ekrana getirilmemesi sonrası tepki göstermişti. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada "Türk futbolunda her gün gözümüzün içine baka baka acayip şeyler oluyor. Alanyaspor'un attığı golde ofsayt çizgisini çok net bir şekilde gözümüze soktular. Fenerbahçe'nin attığı golde ki ofsayt çizgisi neden flu çizildi... Aynı stadyumda olmadı mı iki pozisyon?" ifadelerini kullanmıştı.

"NEDEN ORADAN GÖSTERİLMİYOR"

Bir diğer yorumcu Fırat Aydınus da konuyla ilgili olarak pozisyonun tekrarına dair "Bildiğim kadarıyla o tarafta da ofsayt kamerası var, pozisyonu çizgiden gösterebilecek. Tıpkı sahanın diğer tarafında Alanya'nın golünde gördüğümüz gibi. Neden Fenerbahçe'nin iptal edilen golü oradan gösterilmiyor?" şeklinde konuşmuştu.

Yaşanan olayın yankıları sürerken, çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre karşılaşmanın oynandığı esnada diğer tarafta bulunan VAR kamerası arızalanarak işlevini yitirdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rossi'nin bulduğu gol sırasında da kameranın işlevini kaybettiği için açısı eski hakemler tarafından doğru bulunmayan diğer kamera devreye girdi.