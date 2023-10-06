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Gündem Böyle rezalet görülmedi! Bu nasıl bir psikopatlık böyle! Allah seni kahretsin
Gündem

Böyle rezalet görülmedi! Bu nasıl bir psikopatlık böyle! Allah seni kahretsin

Yeniakit Publisher
2023-10-06 16:09:05 - 2023-10-06 16:09:05
Böyle rezalet görülmedi! Bu nasıl bir psikopatlık böyle! Allah seni kahretsin

Bursa'da bir kişi, sosyal medyada canlı yayın yapıp, pompalı tüfekle arka arkaya ateş açtı. Hırsını alamayan şüpheli, şehrin göbeğinde kendisini sevmediğini iddia ettiği kişiye tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalardan biri pazar alanında olayla ilgisi olmayan kadına, ikisi ise akraba olan şahıslara isabet etti. Dehşet saçan şüpheliyi trafik polisi yakalayıp etkisiz hale getirdi.

Bursa'da bir kişi, sosyal medyada canlı yayın yapıp, pompalı tüfekle arka arkaya ateş açtı. Hırsını alamayan şüpheli, şehrin göbeğinde kendisini sevmediğini iddia ettiği kişiye tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalardan biri pazar alanında olayla ilgisi olmayan kadına, ikisi ise akraba olan şahıslara isabet etti. Dehşet saçan şüpheliyi trafik polisi yakalayıp etkisiz hale getirdi.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kendisi hakkında dedikodu yapılmasına sinirlenen ve kırsal alana aracıyla çıkan Hasan B.’ (43) sosyal medyada canlı yayın açtı. Yanında getirdiği pompalı tüfekle yayında ateş açan Hasan B., kendisini sevmeyenlere küfürler savurup, tehditte bulundu.

Hırsını alamayan şüpheli şehrin göbeğine giderek, kendisini sevmediğini iddia ettiği kişiye ateş açtı. Olayda Güray D (38) ve Gürkan D.(35) ile pazar alanında ilerleyen 73 yaşındaki Cemile K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans sevk edilirken, olay yerine yakın olan trafik polisi ise şüpheliyi yakalayıp, etkisiz hale getirdi. Şüphelinin canlı yayında tehditler savurup, ateş açtığı ve polis tarafından yakalandığı anlar ise kameralara anbean yansıdı. Tüfekle vurulan 3 kişinin durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

 
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