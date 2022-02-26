Böyle 'P!NÇ'lik görülmedi! Suriyelilerle alçakça dalga geçmişti, Ukraynalılar üzerinden duyar kastı

Youtube'da yaptığı "P!NÇ" programı ile ahlak sınırlarını zorlayan ve her fırsatta Müslümanları hedef alan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur’un Ukrayna için yaptığı paylaşım iki yüzlülük olarak yorumlandı.

Ukraynalılar üzerinden duyar kastı

Ukrayna'nın Henichesk bölgesinde, Rusya’nın füze saldırısı sonucunda 17 yaşındaki Kırım Tatar genci hayatını kaybetti. Babasının gözyaşları içinde yaptığı konuşma izleyenlerin yüreklerini dağladı. Sosyal medyanın gündemine oturan görüntüleri, fenomen Oğuzhan Uğur da “İnsanlık hep aynı. Değişen tek şey görüntü kalitesi.” sözleriyle paylaştı.

Müslüman Suriyelilerle dalga geçmişti

Müslümanları ‘terörist’ olarak gösterip İslami değerlerle alay eden Uğur’un, Ukraynalılar üzerinden duyar kasmaya çalışması daha önce Suriyelilerle ilgili paylaşımını akıllara getirdi.

Uğur, kimyasal silahlarla kadın-çocuk yüzlerce insanın vahşice katledildiği Suriye'den kaçarak Türkiye'ye sığınan Müslüman mültecilerle dalga geçerek şu ifadeleri kullanmıştı:

Siren çalarken Maslak'ta çoğu araç durmadı. Hızlandılar hatta. Sakın üzülmeyin. Maslak nüfus çoğunluğu da Araplardan oluşuyor. Hava saldırısı falan sanmıştır garipler. Ha bu arada, üzülmeyin dedim diye üzülmeyecek değilsiniz tabii. O beni ilgilendirmez.

Müslümanları 'terörist' gibi göstermeye çalışmıştı

Oğuzhan Uğur, 'P!NÇ' adlı rezil Youtube programının yeni sezon tanıtım videosunda, Müslümanları 'terörist' gibi göstermeye çalışmış ve Taliban üyelerini temsil eden oyuncuları ile açıkça 'ırkçılık' yapmıştı.