Böyle olur Özgür Özel’in Filistin davası! Abbas’ı dinlemeye gelmedi, Can Atalay için koştu

Daha önce Filistin’e gideceğini ifade eden Özel’in, Mahmud Abbas’ın tarihi konuşmasını dinlemeye bile gelmemesi dikkat çekti. Özel, geçtiğimiz günlerde ayak tarak kemiğini kırmasına rağmen Can Atalay için düzenlenen oturuma katılmayı tercih etti.

Bu durum, CHP liderinin Filistin davasına yönelik tutumunu bir kez daha sorgulattı.

TBMM Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay kararına ilişkin genel görüşme önergesinin ön görüşmesini yapmak üzere olağanüstü toplandı. Oturuma CHP lideri Özgür Özel de katıldı. Özel'in kırık ayağı ile Meclis'e gelişi böyle görüntülendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Basit bir ev kazası geçirdim. Sağlık durumunun gayet iyi." dedi.

AYAĞININ KIRILDIĞI AÇIKLANMIŞTI

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye'nin daveti üzerine TBMM Genel Kurulu'nda düzenlenen özel oturumda konuşma yaptı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlık ettiği oturuma CHP Genel Başkanı Özgür Özel katılmadı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, oturum sonrasında gazetecilere açıklama yaptı. Başarır, "Bugün Filistin Devlet Başkanını TBMM'de ağırladık. Çok önemli mesajlar verdi, dünyaya mesajlar verdi. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, bugün burada olmayı çok istiyordu; ama ayağında basit bir kırık oluştu. Yarından sonra büyük bir ihtimalle doktorların gözetiminde ortopedik bir yardımla yürüyebilecek. Burada olmayı dediğim gibi çok istiyordu. Çünkü o da Filistin'in haklı mücadelesine sonuna kadar destek verdi. Buradan da bir kez daha iletiyoruz Filistin halkının, Filistin devletinin bağımsızlığını ve işgalci İsrail'in bu tutumunu kınıyoruz. Bunları aslında kendisi söyleyecekti ama böyle bir kaza oldu. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sabah bu konuyu söyleyecektik ama toplantının önemi olduğu için toplantıdan sonra açıklamayı doğru bulduk" diye konuştu.

TBMM GENEL KURULU CAN ATALAY İÇİN TOPLANIYOR

9 Ağustos'ta CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, TİP, DEVA, Demokrat Parti ve Emek Partisi'nden oluşan muhalefet partileri, Meclis'in AYM'nin Can Atalay kararıyla ilgili toplanması için TBMM Başkanlığı'na dilekçe sundu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan çağrı üzerine olağanüstü toplantı bugün yapılacak. TBMM Genel Kurulu’nu, Bekir Bozdağ yönetecek. Muhalefet, Anayasa Mahkemesi'nin "milletvekilliğinin düşürülmesini sağlayan Yargıtay kararı yok hükmünde" şeklindeki son kararına uygun adım atılmasını istiyor.