  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gazze için flaş gelişme! Katar dünyaya duyurdu

İşte bu CHP’ye Temel bey kefil olmuştu! Özel'in ayağında kırık oluştu, vekillerin elinde ne oluştu

Yunanistan kahrolacak, Türkiye havalara uçacak! Türk profesör "Eylül'de geliyor" diyerek ilan etti

Başkan Erdoğan’ın kararı sonrası dalga dalga yayılıyor! Bir ilde daha emeklilere büyük indirim

İslam Memiş tarih verdi! Sadece 16 günümüz kaldı!

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Mahmut Demirtaş atandı

Türk İHA'ları orada konuşlu dururken İsrail'de panik! 'ABD devreye girmeli' diyerek yardım istediler

TBMM'deki seslenişi manşetten verdiler! Dikkat çeken detay

Tıp dergisi The Lancet açıkladı: Maymun çiçeği virüsü LGBT sapkınlarından yayıldı!

Emlak vergisi için yeni karar! Bedeller belli oldu
Gündem Böyle olur Özgür Özel’in Filistin davası! Abbas’ı dinlemeye gelmedi, Can Atalay için koştu
Gündem

Böyle olur Özgür Özel’in Filistin davası! Abbas’ı dinlemeye gelmedi, Can Atalay için koştu

Yeniakit Publisher
2024-08-16 14:35:00 - 2024-08-16 14:35:36

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin'e yönelik destek mesajları vermesine rağmen TBMM’de Mahmud Abbas’ın konuşmasını dinlemek için meclise gelmedi. Ancak, Gezi davasından 18 yıl hapis cezası alan Can Atalay’ın milletvekilliğinin iadesi için düzenlenen oturuma ayağındaki destekle katıldı.

Daha önce Filistin’e gideceğini ifade eden Özel’in, Mahmud Abbas’ın tarihi konuşmasını dinlemeye bile gelmemesi dikkat çekti. Özel, geçtiğimiz günlerde ayak tarak kemiğini kırmasına rağmen Can Atalay için düzenlenen oturuma katılmayı tercih etti.

Bu durum, CHP liderinin Filistin davasına yönelik tutumunu bir kez daha sorgulattı.

TBMM Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay kararına ilişkin genel görüşme önergesinin ön görüşmesini yapmak üzere olağanüstü toplandı. Oturuma CHP lideri Özgür Özel de katıldı. Özel'in kırık ayağı ile Meclis'e gelişi böyle görüntülendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Basit bir ev kazası geçirdim. Sağlık durumunun gayet iyi." dedi.

AYAĞININ KIRILDIĞI AÇIKLANMIŞTI

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye'nin daveti üzerine TBMM Genel Kurulu'nda düzenlenen özel oturumda konuşma yaptı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlık ettiği oturuma CHP Genel Başkanı Özgür Özel katılmadı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, oturum sonrasında gazetecilere açıklama yaptı. Başarır, "Bugün Filistin Devlet Başkanını TBMM'de ağırladık. Çok önemli mesajlar verdi, dünyaya mesajlar verdi. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, bugün burada olmayı çok istiyordu; ama ayağında basit bir kırık oluştu. Yarından sonra büyük bir ihtimalle doktorların gözetiminde ortopedik bir yardımla yürüyebilecek. Burada olmayı dediğim gibi çok istiyordu. Çünkü o da Filistin'in haklı mücadelesine sonuna kadar destek verdi. Buradan da bir kez daha iletiyoruz Filistin halkının, Filistin devletinin bağımsızlığını ve işgalci İsrail'in bu tutumunu kınıyoruz. Bunları aslında kendisi söyleyecekti ama böyle bir kaza oldu. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sabah bu konuyu söyleyecektik ama toplantının önemi olduğu için toplantıdan sonra açıklamayı doğru bulduk" diye konuştu.

TBMM GENEL KURULU CAN ATALAY İÇİN TOPLANIYOR

9 Ağustos'ta CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, TİP, DEVA, Demokrat Parti ve Emek Partisi'nden oluşan muhalefet partileri, Meclis'in AYM'nin Can Atalay kararıyla ilgili toplanması için TBMM Başkanlığı'na dilekçe sundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan çağrı üzerine olağanüstü toplantı bugün yapılacak. TBMM Genel Kurulu’nu, Bekir Bozdağ yönetecek. Muhalefet, Anayasa Mahkemesi'nin "milletvekilliğinin düşürülmesini sağlayan Yargıtay kararı yok hükmünde" şeklindeki son kararına uygun adım atılmasını istiyor.

CHP içinde "ihanet" tartışması: Özgür Özel'den şok 15 Temmuz açıklaması
CHP içinde "ihanet" tartışması: Özgür Özel'den şok 15 Temmuz açıklaması

Medya

CHP içinde "ihanet" tartışması: Özgür Özel'den şok 15 Temmuz açıklaması

Kılıçdaroğlu 'buradayım' diyor! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na gözdağı
Kılıçdaroğlu 'buradayım' diyor! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na gözdağı

Gündem

Kılıçdaroğlu 'buradayım' diyor! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na gözdağı

CHP'de ortalık karıştı! Özgür Özel'e yeni rakip çıktı
CHP'de ortalık karıştı! Özgür Özel'e yeni rakip çıktı

Gündem

CHP'de ortalık karıştı! Özgür Özel'e yeni rakip çıktı

Özgür Özel'in ayağı kırıldı
Özgür Özel'in ayağı kırıldı

Gündem

Özgür Özel'in ayağı kırıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23