Böyle misafir olmaz olsun! 10 yaşındaki çocuğa böyle cinsel istismarda bulunmuş! İdam edin bunları

İstanbul Sarıyer’de bulunan akrabalarını ziyarete gelen Iraklı Ayad Moriasy, misafir olarak geldiği evde, 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile tutuklandı.

30 yılı aşkın bir süredir Almanya’da kütüphane memuru olarak çalıştığını söyleyen Moriasy’a 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın gerekçeli kararına göre, olay geçen yıl Mart ayında yaşandı. Sarıyer’de yaşayan Iraklı M. A.’nın Almanya’da yaşayan dayısı Ayad Moriasy (63), geçen yıl kendilerini ziyarete geldi. Almanya’nın Münih kentinde 29 senedir kütüphane memuru olarak çalışan Moriasy, dosyaya göre, Z. A. (39) ve M. A. (39) çiftinin 10 yaşındaki kızları L. E. A.’yı en az 3 ayrı kez istismar etti.

L. E. A.’nın, yaşadıklarını anne Z. A.’ya anlatması ile olay ortaya çıktı. Anne A. olayın ortaya çıktığı gün karakola giderek akrabaları Moriasy’den şikâyetçi oldu.

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İfadesi alınan Morisy geçen yıl 24 Mart’ta tutuklandı. Yargılaması tutuklu bir biçimde devam eden Moriasy suçlamaları reddetti.

Yapılan yargılama sonrası mahkeme Ayad Moriasy’e ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Karara geçen günlerde itiraz edildi. Dosyanın İstinaf incelemesi ise sürüyor. Moriasy’in tutukluluk halinin ise devamı yönünde karar verildi.