Böyle kutlama olur mu? Düğün konvoyu yol ortasında durup bunu yaptı!
İstanbul Küçükçekmece'de yol ortasında durup trafiği kapatan düğün konvoyundaki kişiler, havai fişek patlattı. Amatör bir cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntüler tepkilere sebep oldu.
Çevreye zarar veren düğün kutlamalarından bir yenisi de İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı.
Bir düğün konvoyundaki kişiler, Pazar trafiğinin yaşandığı E-5 Karayolu'nda araçlarını durdurarak trafiği kapattı. Havai fişek patlatan gençlerin o anları amatör bir cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.
Yolu kapatan konvoya diğer sürücüler ise kornaları ile tepki gösterdi.
İHA