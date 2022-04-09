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Dünya Böyle kapak görülmedi! Çılgına dönecekler
Dünya

Böyle kapak görülmedi! Çılgına dönecekler

Fransız sokak sanatçısı Jaeraymie, yarınki cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turu öncesi adayları, karşı oldukları profillerde yansıtan afişleri sokaklarda sergilemeye başladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 15:49:00 - 2022-04-09 15:52:33
Böyle kapak görülmedi! Çılgına dönecekler

Parisli sokak sanatçısı Jaeraymie, Fransa'da cumhurbaşkanı adayları Emmanuel Macron, Marine Le Pen ve Eric Zemmour düellosu öncesinde Fransız seçmenlere farklı bir bakış sunuyor.

Jaeraymie, 10 Nisan'daki ilk tur öncesi hazırladığı seçim afişi şeklindeki resimlerinde, adayları karşı oldukları profillerde yansıttı.

Müslüman karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı adaylar Le Pen ve Eric Zemour, birer Müslüman olarak resmedildi.

DW'ye konuşan Jaeraymie, "Örneğin Le Pen'in bir Müslüman olarak temsili, Müslümanlara farklı bir şekilde bakmamızı sağlıyor. Aslında bu karakter gerçek Marine Le Pen değil, kurgusal bir Marine Le Pen. Başka bir hayatı olan ve İslam'a geçmeye karar veren, inancını keşfeden ve bunun sonucunda avukatlık mesleğini mültecilerin hizmetine sunan bir Marine Le Pen" sözlerini kullandı.

Afişlerde Cumhurbaşkanı Macron ise Fransa'daki Sarı Yelekliler hareketinin bir temsilcisi olarak gösteriliyor. 

Jaeraymie, "Macron'u sarı yelek giymiş ve tek gözü LBD'den çıkma plastik mermi nedeniyle şişmiş bir şekilde resmettim. Protestolar sırasında kaç kişinin polis şiddetine maruz kaldığını bir bilseniz..." diye konuştu.

Jaeraymie posterleri ile adayların verdiği vaatlerin ötesini görmeleri için seçmene bir perspektif sunmayı umuyor.

 

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