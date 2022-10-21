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Gündem Böyle kalleşlik görülmedi! 13'ü sağlık çalışanı 50 kişi gözaltında
Gündem

Böyle kalleşlik görülmedi! 13'ü sağlık çalışanı 50 kişi gözaltında

İstanbul merkezli 10 ilde yapılan operasyonda devlet hastanelerinin ilaç ve malzemelerini, yabancı uyruklu kişilere sattığı belirlenen 13'ü sağlık çalışanı 50 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 10:30:00 -
Böyle kalleşlik görülmedi! 13'ü sağlık çalışanı 50 kişi gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri devlet hastanelerinde çalışan şüphelilerin, SGK Başkanlığına fatura edilen ilaçları ve sağlık alanında kullanılan çeşitli malzemeleri kendi üzerine geçirip yabancı uyruklu kişilere satıldığını belirledi.

50 gözaltı var

Bu yöntemle ülke genelinde devlet hastanelerinden kaçırılan çok sayıda malzemenin satılarak yüksek miktarda kamu zararı oluşturulduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamda, 13 sağlık çalışanının da aralarında bulunduğu 56 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 50 kişi gözaltına alındı.

28 sağlık kuruluşunda denetim

Ayrıca 17'si İstanbul'da olmak üzere toplam 28 şüpheli sağlık kuruluşunda denetimler gerçekleştirildi. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında da yapılan aramalarda çok sayıda yasadışı ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

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