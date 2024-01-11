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Gündem Böyle kadın olmaz olsun! İdam edin
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Böyle kadın olmaz olsun! İdam edin

Yeniakit Publisher
2024-01-11 20:12:00 -
Böyle kadın olmaz olsun! İdam edin

Düzce’de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaparken suçüstü yakalanan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesi ve talimatlarıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele sürüyor. Ekipler sokak çalışmalarında, şüpheli H.Y. isimli kadını uyuşturucu madde ticareti suçunu işlerken suçüstü olarak yakaladı. Şüpheli alınan ifadesinde suçunu kabul ederken Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Şüpheliden uyuşturucu madde aldığı tespit edilen kişi hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adlı işlem yapıldığı bildirildi.

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