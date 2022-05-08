Böyle isyan ettiler: Artık kimse Yunanistan'ı desteklemiyor

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Türkiye'nin "Ukrayna-Rusya Savaşı"ndan güçlenerek çıkacağını aktaran Yunan medyası, "Rusya tehdidinin Yunanistan ve Türkiye'yi yakınlaştırdığını ve ilişkileri düzeltmekten başka seçeneğimiz olmadığını söylüyorlar. Ama işler öyle gözükmüyor. Türkiye bu savaştan güçlenerek çıkacak. Müzakereci olarak ateşkes veya bir tür anlaşma sağlamada başarısız olsa bile yine de güçlenmiş olarak çıkacak çünkü tarafları bir araya getiren oydu. Dünyanın geri kalanının gözünde Türkiye'nin prestijinin yükseldiğini anlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Türkler F-16 anlaşmasını kongreden geçirecekler"

Yunanistan'ın müttefiki olan ülkelerin taraf değiştirerek Türkiye'ye yönelmeye başladığını aktaran Yunan medyası şunları kaydetti:

"Müttefiklerimiz olan Doğu Akdeniz ve Körfez ülkelerinin Türkiye'ye doğru taraf değiştirdiklerini görüyoruz. Bir süre önce Erdoğan ile görüşmeyi istemeyen ABD bile Antony Blinken ile (ABD Dışişleri Bakanı) Türkiye'yi benimsedi ve ne yazık ki Türkler Amerikan Kongresinden F-16 anlaşmasını geçirmeyi başaracaklar. Hemde S-400'lerle ilgili hiçbir taviz vermeden."

Türkiye'nin giderek daha bağımsız bir hale geldiğine vurgu yapan Yunan medyası şöyle devam etti:

"Avrupa'da genel olarak tehdidin Rusya'dan geldiğine dair büyük bir odak var. Bütün kuzey ve doğu ülkeleri sürekli bu tehlikeyi (Rus tehdidi) konuşuyorlar. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Türkiye'den bir tehdit olduğunu ne yazık ki Avrupalı ortaklarımıza ve NATO'ya doğru bir şekilde anlatamadı."

"Bizi artık ciddiye almıyorlar"

Batılı devletlerin Türkiye'yi "ortak" olarak tanımladığını aktaran Yunan medyası, "Türkiye tehdit olarak kaydedilmiyor. İki AB üyesi ülkenin (Yunanistan ve GKRY) tehdit altında olduğunu bile söylemiyorlar. Haklı olduğumuza kimseyi ikna edemedik. Herkes sadece Rusya'ya odaklandığından gerçekçi olmayan bir ülke gibi görünüyoruz" dedi.