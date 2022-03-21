Böyle ikiyüzlülük yok! Çanakkale'de Atatürk, İzmir'de Apo…

Muhalefet cephesinin ikiyüzlülüğünü en iyi ortaya koyan fotoğrafın İzmir Kordon'daki PKK/HDP'nin "Biji Apo"lu mitinginden geldiğini ifade eden Kurtuluş Tayiz, "Çanakkale'de 'Atatürkçülük' yapıp, İzmir'de PKK-APO sloganları atan HDP'yle ittifak içine girmek ne kadar tutarlı?" diye sordu. Tayiz, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Muhalefet medyasının tutarsızlığını, ikiyüzlülüğünü, samimiyetsizliğini, hatta ahlaksızlığını her gün ayrı bir örnek ele veriyor.

CHP'ye yakın televizyon ve gazeteler kaç gündür yaptıkları programlarda ve attıkları manşetlerde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Atatürk'ün ismini ve mirasını ortadan kaldırmak için yapıldığını işliyor.

Halk TV ile Karar Gazetesi yazarlarının buluştuğu ortak programda "akıl fırtınası" doğacak değil elbet, olsa olsa bir "akıl tutulması" çıkabilir bu buluşmadan. Ve öyle de oluyor.

Karar'ın ekonomi yazarları, Halk TV'de 1915 Çanakkale Köprüsü için "yapılmak istenen Çanakkale Zaferi'ni Atatürk ile anmayalım, köprü ile analım" değerlendirmesini yapıyor.

CHP'li siyasetçiler ile Sözcü Gazetesi, Tele1 TV, Oda TV, Yeni Çağ ve Cumhuriyet gazetesi, günlerdir bu köprü açılışı sebebiyle organize şekilde "Atatürk" yalanları yayıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü'yle Atatürk'ün mirasının yok edildiği yalanını tekrarlayıp duruyorlar.

Bu ideolojik kutuplaştırma çabaları keşke biraz tutarlı olsaydı. Bu bile Türkiye için bir anlama gelebilirdi. Ortada katı ideolojik bir çizgi veya hat da söz konusu değil; yaptıkları, Atatürk üzerinden belirli bir seçmen kitlesi üzerinde hamur gibi oynamaktan ibaret.

Muhalefet cephesinin tutarsızlığını en iyi ortaya koyan resim İzmir Kordon'dan PKK/HDP'nin "Biji Apo"lu mitinginden geldi. Atatürk'ün düşmanı denize döktüğü yerde dün CHP himayesinde "PKK-APO" sloganları yükseliyordu. Çanakkale'de "Atatürkçülük" yapıp, İzmir'de PKK-APO sloganları atan HDP'yle ittifak içine girmek ne kadar tutarlı?

1915 Çanakkale Köprüsü, Türk milletinin tarihteki en büyük zaferlerinden birini simgeliyor. Bu kalıcı anıt eseri yapanları "Atatürk düşmanı" olarak lanse etmek her şeyden önce büyük bir saptırmadır, çarpıtmadır. Millî mücadelede "ilk kurşunu" sıkan, uyanışı temsil eden İzmir'de "PKK-APO" sloganlarının yükselmesine izin vermek asıl Atatürk karşıtlığı ve düşmanlığı anlamına gelir ki, maalesef CHP ve medyası PKK/HDP ile açık bir ittifak içindedir. Üzerinde durulması gereken asıl gerçek işte budur!"