Böyle horon görülmedi! Dronla kaydedildi

Artvin'in Şavşat ilçesinde '24. Satave Gevrek Festivali' gerçekleştirildi. İlçeye bağlı Meydancık bölgesinin bin 700 rakımlı Satave mevkiinde Türk-Gürcü kültürünü yaşatmak ve birlik beraberliği artırmak amacıyla düzenlenen festivale onlarca davetli katıldı. Horon halkalarının muhteşem uyumu ise drone kamerasıyla havadan görüntülendi.

Gürcistan’a sınır 18 köyün ortak buluşması anlamına gelen festival yöre halkı tarafından Gürcü Festivali olarak da biliniyor. Farklı illerinden katılan yüzlerce kişi, yöresel sanatçılarının Türkçe ve Gürcüce seslendirdiği şarkı ve türküler eşliğinde horon oynadı. Etkinliğe katılanların bir kısmı festival alanında eğlenirken bir kısmı da ormanlık alanlarda kurdukları çadırlarda mangal yaparak temiz hava ve doğanın keyfini çıkardı.

Bozulmamış orman örtüsü ve meralarıyla, muhteşem doğanın içinde yer alan şenliklerde vatandaşların horon halkaları havadan görüntülendi. Festivalde vatandaşlara, etkinliğe adını da veren, kaymaklı ekmek olan "gevrek" ikram edildi.

Festivale Bursa’dan katılan Ercan Uzun, ”3 yıldır festivale gelememiştim bu yıl özel olarak geldim. Şavşat’ımıza, Artvin’imize kültürel açışından katlı sağlayan bir festival” derken, Leyla Duman ise, ”Piknik amaçlı görmediğimiz akrabalarımızı dostlarımızı görme imkanı buluyoruz. Bu yılda her zaman ki gibi güzel geçti” diye konuştu.