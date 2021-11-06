Böyle hatırlattı! Küfürbaz Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına yaptığı ilk terbiyesizlik değil! "Katranı kaynatsan olur mu şeker!"

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Lütfü Türkkan'ın skandal küfürlerine sosyal medyasından çok sert açıklamalarda bulundu.

2021 bütçe görüşmelerinde yaşanan benzer bir olayı da hatırlatan Boyraz şu ifadeleri kullandı:

"Asıl hedefi milletin değerleri"

"Geçen sene bütçe görüşmelerinde Şehit Kaymakam Muhammed Fatih SAFİTÜRK'ün kıymetli babaları özel bir izinle meclisi ziyaret etmişti. Bu duruma şahit olan Lütfi TÜRKKAN da hemen telefonuna sarılarak resim çekmiş "kim bu sarıklı cübbeli" diye tweet atmıştı. Kişinin kim olduğu anlaşılınca da geri adım atarak tweetini silmişti. Böylelikle de asıl hedefinin milletin has be has değerleri olan sarık, cübbe olduğunu da gözler önüne sermiş oldu.

Dün bunlar yaşanırken bugün gerçekleşen olay aslında özün hiç değişmediğini gösteriyor. Derler ya hani "Katranı kaynatsan olur mu şeker!" bu durum da öyle yani.

"Bir partinin grup başkanvekili bir vatandaşın bacısına sövüyor"

Bir şehit yakını yaklaşıyor. Bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Lütfü TÜRKKAN ne yapıyor? Adamı kafa kola alıyor, boynunu sıkıyor, konuşturtmuyor. Sonra bacısına sövüp adamı itiyor! Şehit yakının bacısına sövüyor! Her şeyi bırakın, mecliste bulunan bir partinin grup başkanvekili bir vatandaşın bacısına sövüyor! Dün şehitin babasını aşağılayan, bugünse şehit yakının bacısına söven Lütfü Türkkan ve partisine bu millet en güzel cevabı sandıkta verecektir.

"Hiç bir anlayış şehitlerimizden daha önemli değildir"

Bu aziz ve necip millete parmak sallayan, milleti hor görüp aşağılayan, daha da ileri gidip anasına bacısına söven bu densizleri, bu hadsizleri; feraset ve basiret sahibi bu millet sandığa gömecek ve tarihin tozlu raflarındaki layık olduğu karanlığa gönderecektir!

Hiç bir parti, hiç bir anlayış şehitlerimizden daha önemli değildir! Bu aziz vatan kahraman şehitlerimizin bize emanetidir. Biz de bu emanete canımız pahasına sahip çıkmaya hiç durmadan devam edeceğiz!"