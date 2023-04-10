Böyle hakem düşman başına! Premier Lig'de büyük skandal

İngiltere Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Arsenal, Liverpool ile 2-2 berabere kalırken yan hakem Andrew Robertson'a dirsek attı.

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal evinde Liverpool'u ağırladı. Karşılaşma 2-2 sonuçlanırken karşılaşmanın yan hakemi Constantine Hatzidakis'in hareketi skandal olarak nitelendirilecek cinstendi.

Karşılaşmanın yan hakemi Constantine Hatzidakis, Arsenal'e karşı oynanan maçın devre arasında Liverpool defans oyuncusu Andy Robertson'a yaklaştıktan sonra Andy Robertson'a dirsek attı. Mohamed Salah takım arkadaşını olay yerinden uzaklaştırırken İskoç oyuncu şaşkınlığını gizleyemedi.

Andrew Robertson, Mohamed Salah'a "Bana dirsek attı." dedi ve karşılaşmanın orta hakemi Paul Tierney'e yoğun bir şekilde itiraz etti. Bu itirazları gerekçesiyle Robertson devre arasında sarı kart gördü. Futbol sahalarında ender görülen olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Karşılaşmanın hakemleri Robertson'a attığı dirseğin ardından Anfield Road tribünleri tarafından yuhalandı. Tgrthabere göre;

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İngiliz basınından Daily Mail'in konuyla ilgili yaptığı haberde "Bir oyuncu benzer bir şey yapsaydı bugün ne diyeceğimizi hayal edebiliyor musunuz? Fulham'ın forvet oyuncusu Aleksandar Mitrovic, FA Cup'ta Old Trafford'da Chris Kavanagh'a yaptıklarından dolayı sekiz maç ceza aldı." ifadeleri kullanıldı.

Sky Sports, Robertson'ın tünele girerken öfkeli olduğunu ve hakemin İskoç oyuncunun boğazına dirsek attığını yazdı.

Yaşanan bu olayın ardından Profesyonel Hakem Yetkilileri Kurulu (PGMOL) maçın yan hakemi Constantine Hatzidakis hakkında soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Profesyonel Hakem Yetkilileri Kurulu (PGMOL), Liverpool-Arsenal karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada "Anfield'daki Liverpool - Arsenal maçının devre arasında yardımcı hakem Constantine Hatzidakis ve Liverpool defans oyuncusu Andrew Robertson'ın karıştığı bir olaydan haberdarız" ifadelerini kullandı.

Karşılaşma sonrası olayla ilgili konuşan Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp olayla ilgili, "Bu olaylardan hiçbir şey anlamadım. Bir şeyler yaşandığını biliyorum ama izlemedim. Eğer varsa görüntülerden anlaşılır. şeklinde konuştu.