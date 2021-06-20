  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Belçika'yı alarma geçirmişti... Ağır silahlarla firar eden asker ölü bulundu!
İzmir’de korkutan yangın!
Başkan Erdoğan'dan insanlık dersi!
Mustafa Destici'den Babalar Günü mesajı
Siyaset Böyle giderse yazı tura atacak! Ahmet Davutoğlu'ndan çelişkili ittifak mesajı
Siyaset

Böyle giderse yazı tura atacak! Ahmet Davutoğlu'ndan çelişkili ittifak mesajı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin ittifak konusunda çelişkili açıklamalar yaparak kafasının karışık olduğunu gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 14:45:00 - 2021-06-20 15:11:41
Böyle giderse yazı tura atacak! Ahmet Davutoğlu'ndan çelişkili ittifak mesajı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin seçimlere kendi adaylarıyla gireceğine vurgu yaparak, “Siyasetin o günkü şartların gereği olarak ülkesel ilkesel bazda bir iş birliği ve görüşme olursa da buna kapıyı kapatmayız, o zaman görüşülecek konular bunlar. Şahsımla ilgili herhangi gibi bir ihtirasın peşinde değilim, biz o makamları gördük” diyerek çelişkili bir açıklamada bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dün gittiği Kırklareli’de bugün muhtarlar ve sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi, Babaeski ilçesinde partililerle buluştu. Esnafı da ziyaret eden Davutoğlu, partisinin Kırklareli İl Kongresi’ne katıldı. 

Burada açıklamalarda bulunan Davutoğlu, partisinin ittifak konusuna ilişkin ilginç açıklamalarda bulundu. Seçime tek başlarına gireceklerini söyleyen Davutoğlu, daha sonra ittifak sinyalleri vererek kafasın karışık olduğunu gösterdi.

İşte Davutoğlu'nun o açıklamaları:

Şunu söylemek doğrudur ve kesin olarak Gelecek Partisi kendi adayları ile en güçlü şekilde seçime girecektir. Siyasetin o günkü şartların gereği olarak ülkesel ilkesel bazda bir iş birliği ve görüşme olursa da buna kapıyı kapatmayız, o zaman görüşülecek konular bunlar. Şahsımla ilgili herhangi gibi bir ihtirasın peşinde değilim, biz o makamları gördük, görüyoruz; başbakanlık makamı. Türkiye’de siyasetin bütününde adaylık bakımında iddialı bir tavır sergileyeceğiz. O gün geldiğinde parti kurullarımız ile oturup, görüşeceğiz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Sabır

Allah şer ittifakı perişan etsin tek yol var hz peygamberin yolu gerisi şeytanın yolları
  • Yanıtla

Bekir

Erdoğan bu .... ittifaka alırsa ak partiye asla oy vermem
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay