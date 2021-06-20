Böyle giderse yazı tura atacak! Ahmet Davutoğlu'ndan çelişkili ittifak mesajı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin seçimlere kendi adaylarıyla gireceğine vurgu yaparak, “Siyasetin o günkü şartların gereği olarak ülkesel ilkesel bazda bir iş birliği ve görüşme olursa da buna kapıyı kapatmayız, o zaman görüşülecek konular bunlar. Şahsımla ilgili herhangi gibi bir ihtirasın peşinde değilim, biz o makamları gördük” diyerek çelişkili bir açıklamada bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dün gittiği Kırklareli’de bugün muhtarlar ve sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi, Babaeski ilçesinde partililerle buluştu. Esnafı da ziyaret eden Davutoğlu, partisinin Kırklareli İl Kongresi’ne katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Davutoğlu, partisinin ittifak konusuna ilişkin ilginç açıklamalarda bulundu. Seçime tek başlarına gireceklerini söyleyen Davutoğlu, daha sonra ittifak sinyalleri vererek kafasın karışık olduğunu gösterdi.

İşte Davutoğlu'nun o açıklamaları:

Şunu söylemek doğrudur ve kesin olarak Gelecek Partisi kendi adayları ile en güçlü şekilde seçime girecektir. Siyasetin o günkü şartların gereği olarak ülkesel ilkesel bazda bir iş birliği ve görüşme olursa da buna kapıyı kapatmayız, o zaman görüşülecek konular bunlar. Şahsımla ilgili herhangi gibi bir ihtirasın peşinde değilim, biz o makamları gördük, görüyoruz; başbakanlık makamı. Türkiye’de siyasetin bütününde adaylık bakımında iddialı bir tavır sergileyeceğiz. O gün geldiğinde parti kurullarımız ile oturup, görüşeceğiz.