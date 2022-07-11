Böyle giderse Rıdvan'a yazık olacak!
Eintracht Frankfurt'a transferi bir türlü gerçekleşmeyen Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz için Torino devreye girdi. Siyah-Beyazlıların altyapıdan çıkardığı genç yeteneğin ise kampta olmasına rağmen hala durumunun netleşmemesi gelecek adına endişe uyandırıyor
Eintracht Frankfurt'a transferi bir türlü gerçekleşmeyen Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz için Torino devreye girdi.
Eintracht Frankfurt'a transferi bir türlü gerçekleşmeyen Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz için flaş bir gelişme yaşandı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Torino, ismi uzun süre Eintracht Frankfurt ile anılan ve daha önce de ilgilendiği Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz için yeniden devreye girdi.
Yeni teklif
İddialara göre Torino, Sportif direktörü Davide Vagnati önderliğinde 5 milyon Euro'yu aşması beklenen bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
Eintracht Frankfurt'a transferi gerçekleşmedi
Rıdvan Yılmaz'ın ismi uzun süre Eintracht Frankfurt ile anılmış hatta transfer son aşamaya kadar gelmişti. Ancak genç futbolcunun transferi son anda gerçekleşmemişti.
Beşiktaş altyapısından yetişen ve Siyah-Beyazlı ekip ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rıdvan yılmaz geçtiğimiz sezon, 33 maçta forma giydi ve 3 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.
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