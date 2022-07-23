Böyle gazeteci(!) olmaz olsun! Erdoğan'a ve ailesine saldırı, polise küfür!
Özgür Dersim isimli yerel gazetenin sahibi Mehmet Zafer Ağar'ın aynı gazetede çalışan oğlu Celil Burak Ağar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler ve polislere küfür ettiği ortaya çıktı.
yeniakit.com.tr
Tunceli'de Özgür Dersim isimli yerel gazetenin sahibi Mehmet Zafer Ağar'ın aynı gazetede çalışan oğlu Celil Burak Ağar'ın skandal paylaşımları ortaya çıktı.
Özgür Dersim adlı bültenin elemanı Celil Burak Ağar'ın, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan'a hakaretler ettiği görüldü. Celil Burak Ağar, bir paylaşımında polislere küfürler etti.
Söz konusu şahıs ile ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın harekete geçmesi bekleniyor.