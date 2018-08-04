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Böyle evlat olmaz olsun! Kendisine yemek getiren annesini bıçakladı

Samsun’da alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, kendisini ziyarete gelen annesini bıçakla yaraladı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 16:01
Böyle evlat olmaz olsun! Kendisine yemek getiren annesini bıçakladı

Olay, Samsun İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece alkol aldığı iddia edilen ve tek başına yaşadığı öğrenilen K.İ.(37), kendisine yemek getiren annesini bıçakla yaraladı.

Bıçakla kolundan yaralanan anne Hanım M., komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede müdahale yapılan Hanım M., polislere ifade verirken gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan, annesini bıçakla yaralayan şahıs ise polisler tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 16:01
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