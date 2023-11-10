Böyle eğitimci olmaz olsun! Sosyal medyada infiale neden olan görüntü
İstanbul Beylikdüzü'nde M. Ş. B. adlı edebiyat öğretmeni, Yusuf E. isimli öğrencisini kitapla defalarca başına vurmak suretiyle darbetti.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla olayı öğrenen öğrencinin ağabeyi öğretmeni döverek bileğini kırdı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dün öğretmen M. Ş. B. ve öğrencinin ağabeyi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İkisi de serbest bırakıldı!
Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen ağabey ve M. Ş. B.'nin birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından her iki şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
Sosyal medyada öğretmene tepki yağdı. Öte yandan öğretmen hakkında MEB tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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