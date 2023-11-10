  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Müjde! 5 bin lira ödemeleri yarın başlıyor

Ruslar peş peşe Türkiye'den ayrılmaya başladı! 44 bin kişi ülkeyi terk etti, işte sebebi...

İsrail-Hamas savaşı sürerken beklenmedik gelişme! Hindistan balistik füzeyi ateşledi

Ne altın ne de borsa! İşte en çok tercih edilen tasarruf enstrümanı

Katil İsrail Şifa Hastanesi'ni vurdu! Şehit ve yaralılar var...

Özbekistan'dan flaş karar! Türk enerji devini seçme kararı aldılar

Türkiye’den Gazze için flaş hamle! Herkes kulaktan kulağa bunu konuşuyordu! Ve artık o karar alındı

Kaç para alacağınız belli! Fazla mesai ücretleri böyle hesaplanıyor

Bu nasıl bir hainlik böyle! Gazze için şok sözler! İşte bunlar bu kadar alçak

Ahmet Taşgetiren herkesi şaşırttı! Bunu duyan, kulaklarına inanamadı
Gündem Böyle eğitimci olmaz olsun! Sosyal medyada infiale neden olan görüntü
Gündem

Böyle eğitimci olmaz olsun! Sosyal medyada infiale neden olan görüntü

Yeniakit Publisher
2023-11-10 23:59:00 -

İstanbul Beylikdüzü'nde M. Ş. B. adlı edebiyat öğretmeni, Yusuf E. isimli öğrencisini kitapla defalarca başına vurmak suretiyle darbetti.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla olayı öğrenen öğrencinin ağabeyi öğretmeni döverek bileğini kırdı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dün öğretmen M. Ş. B. ve öğrencinin ağabeyi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İkisi de serbest bırakıldı!

Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen ağabey ve M. Ş. B.'nin birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından her iki şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Sosyal medyada öğretmene tepki yağdı. Öte yandan öğretmen hakkında MEB tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kimse inanmak istemiyor! Enis Öğretmen 44 dili sular seller gibi konuşuyor
Kimse inanmak istemiyor! Enis Öğretmen 44 dili sular seller gibi konuşuyor

Yaşam

Kimse inanmak istemiyor! Enis Öğretmen 44 dili sular seller gibi konuşuyor

Öğretmenin hamlesi öğrencinin hayatını kurtardı
Öğretmenin hamlesi öğrencinin hayatını kurtardı

Aktüel

Öğretmenin hamlesi öğrencinin hayatını kurtardı

Velinin saldırısına uğrayan kadın öğretmen yaşadığı dehşeti anlattı
Velinin saldırısına uğrayan kadın öğretmen yaşadığı dehşeti anlattı

Yerel

Velinin saldırısına uğrayan kadın öğretmen yaşadığı dehşeti anlattı

'Pes artık' dedirten olay! 4 çocuk öğretmenlerini silahla tehdit etti
'Pes artık' dedirten olay! 4 çocuk öğretmenlerini silahla tehdit etti

Dünya

'Pes artık' dedirten olay! 4 çocuk öğretmenlerini silahla tehdit etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23