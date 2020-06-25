Böyle dolandırıcılık görülmedi! Ganimet bulduk dedi...

İstanbul'da yaşayan bir kişi daha önce duyulmamış bir yöntemle dolandırıldı.

Zanlılar, sosyal medyadan bulduğu kişiyi Amerikan ordusunda albayım ganimet buldum diyerek binlerce dolar dolandırdı.

"Afganistan'da terörist gruplardan ganimet elde ettik. Benim payıma 3 milyon 700 bin lira düşüyor, başka bir ülke üzerinden transfer etmem gerek" dedi.

Dolandırıcı, bunun kendi aracılığı ile olması durumunda yüzde 30'unu vereceğini söyleyerek mağduru kandırdı. Senegal'de bulunan bu parayı uçakla göndermesi için önce 4 bin 800 lira masraf parası istedi. Sonra polislerin 6 bin lira rüşvet talep ettiğini yalanını uydurdu.

Mağdur dolandırıldığını anlayınca polise ihbarda bulundu. PTT'den paraları çekmek üzere olan yabancı uyruklu 2 şüpheli suçüstü yakalanarak tutuklandı.