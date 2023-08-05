Böyle doktorları Almanya’ya postalayın! Sağlam ayağı ameliyat ettiler!

Murat Oktar Fatih'teki devlet hastanesinde ameliyat edildi. Narkozun etkisinin geçmesiyle yanlış ayağının ameliyat edildiğini anlayan Oktar, ameliyatı yapan doktor ve hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Os Trigonum Sendromu" olarak geçen doku uyuşmazlığı hastalığına yakalanan Murat Oktay, geçen eylül ayında operasyon geçirdi. Sol ayağındaki rahatsızlığı doktorlara belirttiğini dile getiren Oktay, "Sabah ameliyat yapacak olan doktor ayağımı işaretledi. Mürekkeple boyadı. Ameliyat sırasında bana yine sordular. Ben de söyledim. Önce lokal anestezi yapılacaktı. Daha sonra tam anestezi yapmaya karar verdiler." dedi.

Ameliyattan sonra çıktığında narkozun etkisinde olan Oktay, sağ ayağındaki şiddetli ağrıdan dolayı operasyon sırasında ayakların karıştırıldığını anladığını belirtti.

Doktorun hatasını fark ettiğini dile getiren Oktay, "Doktor yanıma geldiğinde sözlü beyanda bulundu. 'Hatamızın farkındayız. Nasıl oldu bilmiyorum. Hastane ameliyat ekibi dedi ki 'Buyurun bu ayak. Ben hazır ayağa girdim' dedi. Ben de 'Hiç mi kontrol etmediniz?' dedim. 'Ben sol ayak mı sağ ayak mı bakmadan, kontrol etmeden direkt ameliyata girdim' dedi." diye konuştu.

TEKRAR AMELİYAT TALEBİNİ REDDETTİ

Daha önce hiçbir rahatsızlığı olmayan ayağından ameliyat edildiğini ifade eden Oktay, hastaneye ve doktorlara güvenmediği için hasta ayağından ameliyat edilme istediğini reddettiğini dile getirdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Oktay, şöyle devam etti:

"Ayakkabı sektöründe çalışıyordum. Sürekli ayaktaydım. Bu beni etkiledi. Spor yapıyordum spor yapamaz hale geldim. Arkadaşlarımla halı sahaya gidiyordum. Gidememeye başladım. Ayağıma kramplar giriyor. Şu anda da işimde geri kalıyorum. Tekstil sektöründeyim. Yürümede, koşmada zorluk yaşıyorum. Fizik tedaviye başladım. Maalesef olmadı. Burada kabul edilebilir bir durum yok. Bir hata var. Şu an mağduruz. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz."

Murat Oktar'ın avukatı Serdar Tokdemir ise, "Konuyla ilgili beni aradığında ben de çok şaşırdım. Konuyla ilgili doktorun yanlış ameliyatından kaynaklı suç duyurusunda bulunduk. Yine doktorun yanlış ameliyatından dolayı İdare Mahkemesi'nde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunduk. 11 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Savcılık Sağlık Bakanlığı'ndan soruşturma izni istemişti. Birkaç gün önce soruşturma izni verildi. Süreci takip edeceğiz. Kuvvetle muhtemel bir iddianame düzenlenecektir" ifadesini kullandı.