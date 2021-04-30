Böyle çarpıtma görülmedi! Karar'dan kirli aşı algısı

Türkiye, 17 günlük tam kapanma sürecine girdi. Sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içi ve hafta sonu ayrımı olmaksızın 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam zamanlı uygulanacak.

Bu süreçte aşılama çalışmaları da devam edecek.

Türkiye’de yapılan toplam aşı sayısı 22 milyonu aştı. 1. doz aşı uygulanan kişi sayısı 13,5 milyonun üzerinde. 2. doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 8 milyon 618 bini geçti.

Fakat muhalif medya Türkiye'nin aşılama sürecisi çarpıtmaya devam ediyor.

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar gazetesi, 'Aşı nerede' başlıklı haberinde birçok ülkede aşılamada sona gelindiği öne sürüldü. Fakat gerçete aşılamayı tamamlayan tek ülke var, o da İsrail.

Koronavirüs aşılarıyla ilgili verilen sözlerin tutulmadığını iddia eden Karar gazetesi, Türkiye'nin aşılamada şu an dünyada yedinci sırada olduğu, 22 milyon 724 bin 724 kişiye aşı yapıldığı ve 16 milyon doz aşının geldiğini görmezden gelerek bilinçli bir şekilde yalan söyleme yoluna gitti.