Böyle bulundular! Şanlıurfa'da buz tutan eşekler kurtarıldı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında etkili olan kar yağışından dolayı buz tutan eşek, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatıyla sıcak bir ortama alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında etkili olan kar yağışından dolayı buz tutan eşek, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatıyla sıcak bir ortama alındı.
Olay, Demirci kırsal Mahallesi'nde yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından sahibi tarafından terk edilen bir eşek buz tuttu.
Sosyal medya kullanıcılarının Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i etiketliyerek buz tutan eşeğin videosunu paylaşması üzerine Vali Erin, harekete geçti.
Vali Erin, mahalle muhtarını arayarak hayvanının sıcak bir ortama alınması yönünde talimat verdi.
Donma tehlikesi geçiren hayvan, mahalle muhtarı tarafından sıcak bir ortama alındı. (İLKHA)