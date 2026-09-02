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Yaşam Böyle böyle akıllanacaksınız! Yaya yolundan geçen adama saldırmıştı: Ehliyeti süresiz iptal edildi, 185 bin lira ceza kesilip aracı trafikten men edildi
Yaşam

Böyle böyle akıllanacaksınız! Yaya yolundan geçen adama saldırmıştı: Ehliyeti süresiz iptal edildi, 185 bin lira ceza kesilip aracı trafikten men edildi

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Böyle böyle akıllanacaksınız! Yaya yolundan geçen adama saldırmıştı: Ehliyeti süresiz iptal edildi, 185 bin lira ceza kesilip aracı trafikten men edildi

İstanbul Zeytinburnu'nda, eşi ve çocuğuyla yaya yolundan geçen adama saldırarak büyük tepki çeken trafik canavarı yakalandı. Sürücüye toplamda 185 bin TL ceza kesilirken, ehliyetine süresiz olarak el konuldu. Aracı ise trafikten men edildi.

İstanbul’da büyük öfke uyandıran olay, Zeytinburnu Prof. Muammer Aksoy Caddesi üzerindeki yaya geçidinde yaşandı. Bir sürücü, yaya yolundan çocuğu ve eşiyle geçen adama saldırarak trafik güvenliğini tehlikeye attı. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmada, sürücü tespit edilerek yakalandı. Yakalanan İ.B. (32) isimli sürücüye, ‘trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek', ‘yaya geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak', maddeleri kapsamında toplam 185 bin 662 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, şahsın sürücü belgesi ise daimi olarak iptal edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

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