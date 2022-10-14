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Gündem Böyle asker eğlencesi olmaz olsun!
Gündem

Böyle asker eğlencesi olmaz olsun!

Elazığ'da asker uğurlama eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu 1 kadın yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 08:00:00 -
Böyle asker eğlencesi olmaz olsun!

Alınan bilgiye göre, Çaydaçıra Mahallesi'nde yapılan asker uğurlama eğlencesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, pompalı tüfekle havaya rastgele ateş etti.

Bu sırada saçmalardan birinin isabet ettiği F.T. isimli kadın yaralandı.

Yaralı F.T, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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