Böyle arsızlık görülmedi! FETÖ'cülerin Mahmut abisinden Bekir Bozdağ'a iftira!

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AK Parti hükümetinin terör örgütüne yönelik operasyon başlattığı dönemde FETÖ'cülere verdiği destekle gazetelere manşet olan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM Başkanvekili ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a akıllara ziyan iftira attı.

'Mahmut abi'den darbecilere meydan okuyan Bozdağ'a iftira

Darbeden henüz bir yıl önce 2015'te Bank Asya'ya giderek hesap açtıran, banka önündeki FETÖ'cülerin 'Mahmut abi' diyerek taltifte bulunduğu Tanal, 15 Temmuz hain darbe girişiminde teröristlerin bomba yağdırdığı TBMM'nin kürsüsünde darbecilere meydan okuyan Bozdağ'a FETÖ yaftalamasında bulundu.

FETÖ'cülerin 'Mahmut abisi' Tanal, TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'le girdiği polemikte, "Sen FETÖ'nün daniskasısın! FETÖ'cü arıyorsan bak, bakan burada" diyerek Bozdağ'ı hedef tahtasına koydu.



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"FETÖ ile mücadele eden adamım"

FETÖ'nün yayın organları Kanaltürk TV ve Bugün gazetesinin bulunduğu binanın önünde FETÖ'cülerle birlikte, polislerin binaya girmesini engellemeye çalışan Tanal'ın iftira attığı Bozdağ şu ifadeleri kullandı:

"Her sıkışıldığında, Bekir Bozdağ konusu geldiğinde söylediğim sözler açılıyor. Ben onları çöplüğe, lağıma attım. Oradan elinizi soktukça eliniz de kirlenir ağzınız da kirlenir. Lütfen bunu yapmayın. Ben FETÖ ile mücadele eden adamım. Bu terör örgütünün devletten ayıklanması, temizlenmesi için gövdemizi ortaya koyduk ve bu mücadeleye Türkiye de herkes de şahittir. Sürekli bizim lağıma attığımız, defalarca reddettiğimiz o sözlerden dolayı söylediklerimiz ortada. Her defasında gündeme getirilmesi saygısızlık. 2011'de söylenmiş bir lafı, dün söylenmiş gibi defalarca temcit pilavı gibi buraya getirmenin ne alemi var? O zaman söylediğim lafı çöplüğe, lağım çukuruna attım. FETÖ terör örgütüdür, Fetullah Gülen de terörist başıdır. Benim söylediğim budur."

Bekir Bozdağ'a partilerden destek

Tartışmalardan dolayı Meclis Genel Kurulu’nda verilen aranın ardından partilerin grup başkanvekilleri söz alarak TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’a destek verdi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Tanal’a tepki göstererek, "Meclis Başkan Vekilini tartışmanın içine siyasi olarak katmanın herhangi bir anlamı yoktur ve doğru da değildir. Şüphesiz, bugün açılışta olduğu gibi, tutumunuzu uygun bulmadığımız zaman usul tartışması açarız, söyleyeceğimiz sözleri dibine kadar söyleriz ama bunu uygun bir üslupla söyleriz; Meclis Başkan Vekillerini siyasi tartışmanın içine almayacak bir etkinliği hep beraber sağlarız" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise, “Kaldı ki sizin şahsınızda zamanında söylenmiş ama sizin daha sonra bunun üzerine çok laf söylediğiniz bir konuda hadiseyi tekrar tekrar gündeme getirmek amacından saptırmaktadır mevzuyu çünkü siz -bu Gazi Meclis demokrasi hiçe sayılan o askeri ihtilal, kalkışma neticesinde- Türk demokrasisini savunmak için burada, şu kürsüde cansiperane bar bar bağıran bir bakanımızsınız ve bir saygın milletvekilimizsiniz. Dolayısıyla sizin bu konudaki hassasiyetinizi ve duruşunuzu bütün Türkiye Cumhuriyeti biliyor ve malumumuzdur ama zaman zaman sürekli olarak bu tip hususları sizin şahsınızda ya da diğer Meclis Başkan Vekillerimiz ve Meclis Başkanımız hakkında dile getirmek ki siz bağımsız bir noktada oturuyorsunuz, asla kabul edilebilir bir davranış değildir, amacından sapmaktadır. Bütün partilerin bu konuda bütün Meclis Başkan Vekillerine karşı aynı hassasiyeti gösterme mecburiyetleri vardır” diyerek Bozdağ’a destek verdi.

Tanal'dan FETÖ'nün yayın organlarına destek

Her terör örgütü eylemlerinde boy göstermesiyle 'provokasyonların adamı' olarak bilinen Tanal, FETÖ'nün yayın organı Kanaltürk önünde yaptığı açıklamada, "Bu bir iş yerinin işgalidir, mülkiyet hakkının ihlalidir" diyerek hainlerin yanında saf tutmuştu.

Bekir Bozdağ TBMM kürsüsünden darbecilere meydan okumuştu

Bekir Bozdağ 15 Temmuz hain darbe girişiminde bombalanan TBMM'de yaptığı cesur konuşmasıyla hafızalardaki yerini koruyor. Bozdağ, bomba seslerinin altında kürsüde, darbecilere meydan okuyarak, "Bizim burada yapacağımız şey, burada ölmektir. Milletin huzurunda, milletin yargısında hesap vereceklerdir. Bomba da atsanız buradayız. Ne yaparsanız yapın buradayız. Sizi yargının önüne çıkaracağız, millete hesap vermenizi sağlayacağız." ifadelerini kullanmıştı.