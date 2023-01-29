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Siyaset Böyle 'Ahmak'lık olmaz! Ordu valisine valiye "İT" dediğini unuttu.
Siyaset

Böyle 'Ahmak'lık olmaz! Ordu valisine valiye "İT" dediğini unuttu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bilecik Valisi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taklidini yaptı. İmamoğlu, Erdoğan'ı "Kime fırça atıyorsunuz ki yani devletimizin valisi. 'Devletimizi küçültmeyin. Devletimizin makam sahibi, makamlarını aşağı çekmeyin. Kızacaksanız, orada atadığınız siyasi bir iki kişiye kızabilirsiniz. diye eleştiri getirirken, kendisinin Ordu valisine 'it' dediğini unuttu.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 14:58:00 - 2023-01-29 15:03:54
Böyle 'Ahmak'lık olmaz! Ordu valisine valiye "İT" dediğini unuttu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yapılacak ‘Kurtuluş Savaşı Anı Evi ve Seyir Terası’ projesinin temel atma törenine katıldı. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün Bilecik'te katıldığı açılış töreninde Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya ile diyaloğunu taklit etti . Ak Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız'a göndermede bulundu.
Ordu milletvekiline gönderme yaparken, Ordu valisine kendisinin 'it' dediğini unutarak Erdoğan'a hitaben . "Devletimizi küçültmeyin. Devletimizin makam sahibi, makamlarını aşağı çekmeyin." diye eleştiri getirdi.

Makam sahiplerine yaptığı hakaretleri unuttu!

İstanbul gibi bir Büyükşehir Belediye Başkanının hatta Cumhurbaşkanlığı adaylığına talip olan bir kişinin bu sözleri sarf etmesi 'Ahmaklık' olarak değerlendirildi.
Bilindiği gibi İmamoğlu Ordu valisine hakaretten 7 bin 80 TL para cezasına çarptırılmış,
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine de hakaret suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası almıştı.

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