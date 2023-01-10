Böyle ahlaksızlık görülmedi: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu iddiaları yalanladı! Cumhuriyet arsızca 'kabul ettiler' dedi

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Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 2018 yılında 'Yurt Dışından İlaç Temini ve Kullanımı Kılavuzu'nda yapılan değişiklikle 'sahte kanser ilacı' getirildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Cumhuriyet gazetesinin iftirasına cevap veren TİTCK, sahte kanser ilacıyla ilgili 2019 yılında önce inceleme devamında ise soruşturma başlatıldığını belirterek yalanlamada bulundu.

2019 yılında derhal suç duyurusunda bulunuldu!

Açıklamada 2019 yılına işaret edilerek, "İlacın sahte olduğu belirlenir belirlenmez ilgili tüm bilgi ve belgeler sunulara savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

TİTCK tarafından yurt dışından getirilmek istenen ilaca yönelik yapıldığı öne sürülen kılavuz değişikliği iddialarına da cevap verildi. Açıklama, "Yeni düzenleme, kalite kurallarını sıkılaştırarak güvenliği ve etkililiği ispat edilmiş ilaçları listeye almak için yapılmıştır" ifadeleri ile devam etti.

Bu kadar arsızlık görülmedi!

Yalan haberin sahibi Cumhuriyet ise TİTCK'in yalanlamasına karşın, iddianın kabul edildiğini yazdı.

Yalan haberin sahibi Murat Ağırel de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ortaya attığı iddianın yalanlanmasına rağmen şu ifadeleri kullandı:

Sağlık Bakanlığı TİTCK açıklama yaptı ve sahte ilaçları doğruladı.

Yazımda da belirttiğim sahte ilaçların ilk analizde gerçek çıktığını, ancak KOLLUK ZORU İLE ilaçların tekrar alınıp analiz yaptırıldığını ve ilacın sahte çıktığı kesinleşti…