Böyle ahlaksızlık görülmedi! Nakliye kamyonunun kış lastiği 210 bin liraymış...

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Habertürk TV canlı yayınında konuştu.

Elinde hazırladığı bazı gıda ürünlerinin listesini okuyan Tekin, abartılı rakamlar aktardı.

Stüdyodakilerin rakamlara itirazına cevap veren Tekin, zam fırsatçılarının ahlaksızlığının üzerini ahlaksızca yalanı ile örtmeye çalıştı.

Böyle ahlaksızlık görülmedi!

Kış lastiği örneği veren CHP'li Tekin, sözlerine "Geçen gün kış lastiği taktırdım. Muhtemelen siz de değiştirmek için gideceksiniz." diye başladı.

En kaliteli kamyon lastiğinin 4 ile 5 bin lira arasında seyrettiği günümüzün koşullarında, nakliye kamyonunun kış lastiği bedelinin 210 bin lira olduğunu söyleyecek kadar ahlaksızlaşan CHP'li Gürsel Tekin, şu ifadeleri kullandı:

Bir nakliye kamyonunun kışlık lastiği 210 bin TL. Yani 210 bin TL'yi nereye yükleyecek? Patatese, soğana, peynire, ekmeğe yükleyecek.