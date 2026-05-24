Boykota devam! Bayramınızı, katillerin ürünleriyle zehirlemeyin!

Siyonist terör Gazze’ye paralel olarak Batı Şeria ve Kudüs’te de işgalini genişletiyor. Alimler, sivil toplum kuruluşları ve duyarlı vatandaşlar, bayram alışverişlerinde Filistin’de akan kanı ve devam eden zulmü besleyen ekonomik yapılara yönelik boykotun İslami ve insani bir gereklilik olduğunu belirtiyor.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, Gazze’de yaşanan insani trajedi derinleşerek devam ediyor. Siyonist terör güçleri saldırılarda, sivil yerleşimleri ve altyapıyı hedef alırken, bölgeye yardım girişi de kısıtlı şekilde gerçekleşiyor. Uluslararası kamuoyuna “ateşkes” olarak sunulan mutabakat, sahada hiçbir karşılık görmezken, garantör ülkelerin sessizliğe bürünmesinin gölgesinde, bombardımanlar, açlık ve kuşatma aralıksız şekilde sürüyor.

Sadece Gazze değil Müslümanların ilk kıblesi mübarek Mescid-i Aksa, Kudüs ve Batı Şeria da abluka altında. Her gün Filistin halkına ait evler, arazi ve mülkler gasp edilirken, her türlü bahane ileri sürülerek çocuk, kadın, yaşlı binlerce Filistinli alıkonularak zindanlara atılıyor.

GAZZE'DE 3 YILDIR NE HAC VAR NE KURBAN!

Bir zamanlar Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan pazarlarının dolup taştığı, sokakların tekbir sesleriyle yankılandığı Gazze'de bugün sessizlik, yıkım ve yoksulluk hâkim.

Siyonist rejimin sürdürdüğü saldırılar, abluka ve zorunlu göç nedeniyle Gazze halkı bu yıl da hac ibadetinden ve kurban kesiminden mahrum kaldı.

Gazze Tarım Bakanlığı verilerine göre 2023 Kurban Bayramı'nda bölgede yaklaşık 17 bin büyükbaş ve 24 bin küçükbaş hayvan kesilirken, yaklaşık 130 bin aile kurban ibadetini yerine getirmişti.

Ancak saldırılar nedeniyle geniş tarım alanları yok edildi, hayvanların telef oldu, yem ve veteriner hizmetleri adeta durma noktasına gelirken hayvancılık sektörü büyük darbe aldı. Siyonist rejimin sınır kapılarından canlı hayvan girişini engellemesi de krizi daha da derinleştirdi.

BAYRAMINIZI, KATİLLERİN ÜRÜNLERİYLE ZEHİRLEMEYİN

Kurban Bayramı nedeniyle çarşı pazarda hareketliliğin arttığı bugünlerde boykot ayrı bir önem kazanıyor.

Soframıza giren, gıdadan cebimizde taşıdığımız telefona, şarküteri, lokum ve bayram şekerinden giyim sektörüne kadar uzanan kirli bir ağ ile etrafımızı saran siyonist rejimin bu ekonomik gücünü kırmak için alternatif marka ve ürünleri tercih etmek büyük önem taşıyor.

Sosyal medya üzerinden konuya ilişkin görüşlerini paylaşan birçok vatandaş, boykotun sürekli bir kültür haline getirilmesi gerektiğine dikkat çekerken bayram alışverişlerinde de bu duruma azami dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Paylaşımlarda; çocuklarımıza aldığımız bayramlıklardan, şeker, lokum ve diğer bayram ihtiyaçlarına kadar tüm alışverişimizde mutlaka alternatif ürünlerin tercih edilmesinin İslami ve insani bir zorunluluk olduğu, Gazze’yi ve boykotun gündemden düşürülmemesi gerektiği belirtildi.

BOYKOTU SİYONİST EKONOMİYE DARBE VURUYOR!

Dünyanın farklı bölgelerinde milyonlarca Müslüman hac ve Kurban Bayramı hazırlığı yaparken, Gazze halkı ise kaybettikleri yakınlarının, yıkılan evlerinin ve yaşayamadıkları bayramların hüznünü taşıyor.

Alimler, uzmanlar, sivil toplum kuruluşları ve duyarlı vatandaşlar bayram alışverişinin yoğunlaştığı bu günlerde kamuoyuna çağrıda bulunarak, siyonist zulmüne maruz kalan Gazzeli kardeşlerine destek olmak için ‘boykot silahını’ hatırlatıyor.

Filistin’de akan kanı besleyen ekonomik yapılarla araya mesafe konularak boykot doğrudan veya dolaylı olarak siyonist rejime destek olan şirketlere büyük darbe indiriyor.

Siyonistlere destek sağlayan çok uluslu şirketlerin Aksa Tufanı sonrasında sürekli zarar açıklayarak küçülmeye gitmek zorunda kalması boykotun ne derece etkili olduğunu ispat ediyor.

Boykottan kaçmak için farklı isim ve logo kullanma gibi yollara başvuran bazı şirketlere karşı ise uzmanlar; boykotlu markaları ifşa eden ve alternatif ürün tavsiye eden uygulamaların takip edilerek kullanılmasının önemli olduğuna dikkat çekiyor.

