Boykot seferberliği

Tarihin hiçbir döneminde baskılara boyun eğmemiş Türk milletini, ambargolarla ve yatırımlarla yıldırmaya çalışan ABD’nin, sağlam temeller üzerine yükselen ekonomimize yönelik giriştiği finansal saldırıya karşı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan “boykot” çağrısı geldi. SETA tarafından düzenlenen “İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu”nda konuşan Erdoğan, “ABD’nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız” ifadelerini kullandı. Konu ile ilgili Akit’e konuşan STK temsilcileri boykot çağrısına tam destek verdiklerini ifade ettiler.

65 ÜLKEDEN 340 ÜYE İLE DESTEK

İslam Dünyası STK’ları Birliği Genel Sekreteri Ali Kurt, boykot çağrısının yerinde olduğunu belirterek, “65 ülkeden 340 üyemizin maddi ve manevi destek ve dualarıyla Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türkiye’nin yanında olduğumuzu ve ABD menşeili elektronik ürünleri boykot kararını desteklediğimizi beyan ederiz” dedi. Dünyanın Türkiye’nin asil duruşuna muhtaç olduğunu kaydeden Kurt, “Tarih boyunca bağımsızlık ve adaletin beşiği olmuş bu toprakların bugün de mazlum insanların sığınağı olmasını hazmedemeyenler dayatma yaparak bir netice alamayacaklarını iyi bilmeliler. Safların netleşmesi her zaman iyidir. Yeni ve güçlü Türkiye tüm zorluklara göğüs germeye hem mecbur hem de hazırdır. Tarih ve coğrafyanın çizdiği bu role sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın ihtiyacı vardır” ifadelerini kullandı.

DİZ ÇÖKTÜRECEĞİZ

Milli Beka Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Avukat Hasan İlter, ABD’nin saldırısının çok kısa sürede püskürtüleceğini ifade ederek, “Amerika tarafından ülkemize yönelik başlatılan saldırı bu boykot ile birlikte çok kısa sürede püskürtülecektir. Bu da Amerika’nın sonunu başlangıcı olacaktır” şeklinde konuştu. Türk milletinin baskılara boyun eğmeyeceğini kaydeden İlter, “Bizzat Amerika’nın başkanı tarafından yapılan bir operasyonla karşı karşıyayız. Milletimiz de bu saldırıyı anladı gerçek manada tavır aldı. Türk milletini ekonomik saldırılarla ve manipülasyonlarla yıldıracağını zannedenler yanıldıklarını çok kısa sürede anlayacaklar. Bunun işaret fişeklerini görmeye başladık” ifadelerini kullandı.

DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ

Doğu Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Genel Başkanı Hakan Akbaba, “Başkan Erdoğan tarafından başlatılan boykot çağrısına destek veriyoruz. Devlet millet ele ele bu zorluğu da aşacağız” dedi. Erdoğan ile birlikte daha güçlü olduğumuzu kaydeden Akbaba, “Ülkemize karşı girişilen ekonomik savaşta millet olarak tek yürek atıyor ve devletimizin yanında duruyoruz. Cumhurbaşkanımızın çağrısını uyarak Amerikan ürünlerini boykot ediyoruz. İthalat ve ihracatımızda döviz yerine TL ya da o ülkenin para biriminin kullanılmasını destekliyoruz. Bu çok önemli boykot çağrısına sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte hiç tereddüt etmeden katılacağımızın bilinmesini isteriz” şeklinde konuştu.