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Siyaset Boykot mu edecekler? HDP'den Özdağ açıklaması!
Siyaset

Boykot mu edecekler? HDP'den Özdağ açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-05-24 14:41:00 -
Boykot mu edecekler? HDP'den Özdağ açıklaması!

Irkçı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması üzerine HDP ve Yeşil Sol Parti'nin ortak açıklamasında, son durumun değerlendirilmesi için toplantı yapılacağı duyuruldu.

Irkçı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması üzerine HDP ve Yeşil Sol Parti'nin ortak açıklamasında, son durumun değerlendirilmesi için toplantı yapılacağı duyuruldu.

Bu durum HDP sandığı boykot mu edecek düşüncesini akıllara getirdi. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye 'Köprüyü geçene kadar...' mesajı verdiği sosyal medyada iddia edildi.

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