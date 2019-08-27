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Boyabat'ta sahte para operasyonu

Boyabat Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri 56 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirdi.

27 Ağustos 2019 Salı 17:58
Boyabat'ta sahte para operasyonu

Boyabat PTT'de görevli memura sahte para verdiği yönünde ihbarı değerlendiren Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon gerçekleştirdi.

Şüpheli Y.K.'nın üzerinde bulunan 56 adet 100 liralık banknot ve ruhsatlı silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.K.hayvancılık yaptığını, paraları da Kurban Bayramı'nda İstanbul'da yaptığı hayvan satışından aldığını ifade etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 17:58
  1. Boyabat PTT
  2. Kurban Bayramı
  3. İstanbul
  4. Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri
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