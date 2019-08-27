Boyabat'ta sahte para operasyonu Boyabat Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri 56 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirdi.

Boyabat PTT'de görevli memura sahte para verdiği yönünde ihbarı değerlendiren Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon gerçekleştirdi. Şüpheli Y.K.'nın üzerinde bulunan 56 adet 100 liralık banknot ve ruhsatlı silah ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.K.hayvancılık yaptığını, paraları da Kurban Bayramı'nda İstanbul'da yaptığı hayvan satışından aldığını ifade etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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