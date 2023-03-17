Boya ihracatında rekor tazeledi! Türkiye boya ihracatı: 1,4 milyar doları aştı! Avrupa’da ilk üçteyiz

İstanbul Swissotel The Bosphorus’ta düzenlenen ortak toplantıya İngiltere, Amerika, Meksika, Brezilya, Avustralya, İspanya, Almanya, Fransa’nın içinde bulunduğu birçok ülkede faaliyet gösteren 11 farklı derneğin üst düzey temsilcileri katılım sağladı. Dünya Boya Birliği (WCC) yıllık toplantısı bu yıl Türkiye Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) ev sahipliğinde 15 Mart’ta İstanbul’da gerçekleşti.

Dünya boya sektörünün buluştuğu Dünya Boya Birliği (WCC) yıllık toplantı bu yıl Türkiye Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlendi. Toplantıya İngiltere, Amerika, Meksika, Brezilya, Avustralya, İspanya, Almanya, Fransa'nın içinde bulunduğu birçok ülkede faaliyet gösteren 11 farklı derneğin üst düzey temsilcileri katıldı. Önemli toplantı, Dünya Boya Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tom Bowtell, BOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akçalı ve İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Adil Pelister'in konuşmalarıyla başladı.

Dünya Boya Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tom Bowtell, "Burada, İstanbul'da, World Coatings Council'in yıllık toplantısında yer almak heyecan verici. Bugün BOSAD ile bu ortak etkinliğe katılım gösteriyoruz. Türkiye için böylesine özel bir yılda, Cumhuriyetin 100. yılında ve BOSAD'ın 20. yılında burada olmak ayrı bir onur" dedi.

Türkiye için böylesine özel bir yılda, Cumhuriyetin 100. yılında ve BOSAD'ın 20. yılında burada olmak ayrı bir onur” ifadelerini kullandı ve BOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akçalı’ya teşekkürlerini iletti.

“1.4 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik.”

BOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akçalı ise sözlerine Cumhuriyetimizin 100. ve BOSAD’ın 20. yılında bu toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyetini ileterek başladı. Akın Akçalı konuşmasında BOSAD ve Türk Boya Pazarı ile ilgili bilgiler paylaştı. Akçalı; “Türk Boya Pazarına bakarsak Türkiye kişi başı boya tüketimi 11 kilogram. 20 tane orta ve büyük ölçekte boya üretim firmasına sahip toplamda 350 üreticiyiz. 300 bin kişiye doğrudan ve dolaylı iş gücü yaratıyoruz. 200’e yakın ülkeye ihracatımız var. 2022 yılında toplam hammadde dahil olmak üzere 1.4 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. En çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında Rusya, Irak, Özbekistan, İran ve Mısır var. İnşaat sektöründe Türkiye; İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya’nın ardından 5. sırada bulunuyoruz. Elektrostatik toz boya ve verniklere baktığımız zaman ise Avrupa’da ilk üçteyiz.” dedi.

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33.6 milyar dolar ile kimya sektörümüz birinci sırada

Akçalı’nın ardından ise sözü İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister devraldı. Adil Pelister sözlerine deprem felaketinin vurduğu şehirler için yardımlarını esirgemeyen meslektaşlarına teşekkür ederek başladı. Pelister, konuşmasında Türk Kimya Sanayine dair rakamları ve hedeflerini paylaştı; “2022 itibari ile toplam 254 milyar dolarlık ülke ihracatının içinde 33.6 milyar dolar ile kimya sektörümüz birinci sıraya yerleşti. Bugün ülke ihracatında yaklaşık yüzde 15’ine yaklaşmış durumda. 2030 senesinde ise kimya sektörümüzün hedefi 50 milyar doları aşmak” ifadelerini kullandı.

Ortak toplantı boyunca dünyadan ve ülkemizden sektörün önde gelen isimleri sunumlar gerçekleştirdi. Toplantıda KKDİK’ten, global boya sektörünün konumuna kadar önemli konularda konuşmalar yapıldı ve aynı zamanda ‘Dünya ve Türkiye Boya Sektöründeki Önemli Gelişmeler’ başlığı altında panel gerçekleşti. Panel katılımcıları sürdürülebilirlik, mikroplastikler ve biyosit kullanımına yönelik kısıtlamalara global bakış konularında konuşmalar gerçekleştirdi. Sektörün önde gelen firmalarından katılımcılar toplantıyı ilgi ile takip etti.

Toplantı Dünya Boya Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tom Bowtell ve BOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akçalı’nın gerçekleştirdiği kapanış konuşmalarının ardından düzenlenen kokteyl ile son buldu.