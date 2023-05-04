Boya değil bitkisel yağ! Beyaz saçları 1 gecede özüne döndüren İbn-i Sina önerisi: Saçları geri çıkarıyor, adeta fışkırıyor

İbn-i Sina saç beyazlamasını engellemeye fayda sağlayan formülü paylaştı. İbn-i Sina, yazdığı kitaplarda dayanılmaz diz ağrılarını geçirmek için her mutfakta olması gereken doğal ağrı kesici besini açıklayarak birçok kişiye çözüm önerilerinde bulunmuş. Tam bin yıl önceden yazılan formül, boyaya gerek kalmadan saçların beyazlamasına engel oluyor. İşte İbn-i Sina'nın bin yıl öncesinden yazdığı formül…

İbn-i Sina'nın sağlık hakkında verdiği öneriler herkes tarafından ilgi konusu oluyor. Ünlü hekim tam bin yıl önce verdiği tavsiyelerle günümüze de ışık tutuyor. Saç beyazlamasını önleyen önerilerde de bulunan İbn-i Sina, 3 yağ ile bu problemin önlenebileceğini belirtiyor.

Saç beyazlaması bazı kişilerde genetik, bazı kişilerdeyse kullanılan ürünlerden kaynaklı olarak meydana geliyor.

Pek çok kişi saç beyazlaması problemine boyalarla müdahale etmeye kalkıyor fakat bu durum saç için oldukça zararlı oluyor.

İbn-i Sina saç beyazlamasını engelleyebilmek için doğal yağları tavsiye ediyor. Ayrıca kepek sorunu yaşayan kişiler için de sirkeli macun tarifini öneriyor.

İbn-i Sina'nın saç beyazlamasını engellemek için önerdiği yağlar şu şekilde; Ban otu yağı, Keçiboynuzu yağı ve Çörek otu yağı

BAN OTU YAĞI: Bu yağ saç beyazlamasını engellemeye yardımcı olur. Ayrıca saç çıkartma özelliği de bulunur.

KEÇİBOYNUZU YAĞI: Genellikle Akdeniz ikliminde yetişen keçiboynuzu, besleyici değeri ile ön plana çıkar. İçerisinde bulunan bileşenler ve vitaminler nedeniyle güçlü bir besin kaynağı olarak bilinir. Keçiboynuzu içerdiği antioksidan maddeler sayesinde parlak ve güçlü saçların elde edilmesine katkıda bulunur.

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ÇÖREK OTU: Saç kırılmasını önler ve saçlara nem kazandırır. Saç derisindeki kaşıntı sorunlarına çözüm olur. Köpeklenmeyi engeller ve saç beyazlamasının önüne geçer. Ayrıca saçlara parlaklık etkisi verir.