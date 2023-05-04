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Kadın - Aile Boya değil bitkisel yağ! Beyaz saçları 1 gecede özüne döndüren İbn-i Sina önerisi: Saçları geri çıkarıyor, adeta fışkırıyor
Kadın - Aile

Boya değil bitkisel yağ! Beyaz saçları 1 gecede özüne döndüren İbn-i Sina önerisi: Saçları geri çıkarıyor, adeta fışkırıyor

Yeniakit Publisher
2023-05-04 20:42:00 - 2023-05-04 20:43:39
Boya değil bitkisel yağ! Beyaz saçları 1 gecede özüne döndüren İbn-i Sina önerisi: Saçları geri çıkarıyor, adeta fışkırıyor

Beyaz saçlardan kurtulmak için başvurulan yöntemlerin en başında boya kullanmak gelir. Fakat bu yöntem saçlara zarar verdiği gibi kalıcı bir işlem de değildir. Genellikle saçları uzatan ya da sıklaştıran formüller yaygın olsa da beyaz saçlara ya da saç beyazlamasına karşı da çeşit çeşit yöntemler vardır. Fakat İbn-i Sina'nın günümüze ulaşan reçetesi bu yöntemlerin önüne geçmiştir. İslam dünyasının önemli alimleri arasında yer alan İbn-i Sina'nın tarifleri ve önerileri yüzyıllardır büyük ilgi görüyor. Kitabında hastalıklar için doğal gıdaların şifalarını sık sık yazan İbn-i Sina, birçok sağlık sorununa çözüm buluyor. Saçlarınızın beyazlığından doğal bir yöntemle kurtulabilirsiniz. İbn-i Sina yüzyıllar önce uyarmış!

İbn-i Sina saç beyazlamasını engellemeye fayda sağlayan formülü paylaştı. İbn-i Sina, yazdığı kitaplarda dayanılmaz diz ağrılarını geçirmek için her mutfakta olması gereken doğal ağrı kesici besini açıklayarak birçok kişiye çözüm önerilerinde bulunmuş. Tam bin yıl önceden yazılan formül, boyaya gerek kalmadan saçların beyazlamasına engel oluyor. İşte İbn-i Sina'nın bin yıl öncesinden yazdığı formül…

İbn-i Sina'nın sağlık hakkında verdiği öneriler herkes tarafından ilgi konusu oluyor. Ünlü hekim tam bin yıl önce verdiği tavsiyelerle günümüze de ışık tutuyor. Saç beyazlamasını önleyen önerilerde de bulunan İbn-i Sina, 3 yağ ile bu problemin önlenebileceğini belirtiyor.

Saç beyazlaması bazı kişilerde genetik, bazı kişilerdeyse kullanılan ürünlerden kaynaklı olarak meydana geliyor.
Pek çok kişi saç beyazlaması problemine boyalarla müdahale etmeye kalkıyor fakat bu durum saç için oldukça zararlı oluyor.
İbn-i Sina saç beyazlamasını engelleyebilmek için doğal yağları tavsiye ediyor. Ayrıca kepek sorunu yaşayan kişiler için de sirkeli macun tarifini öneriyor.
İbn-i Sina'nın saç beyazlamasını engellemek için önerdiği yağlar şu şekilde; Ban otu yağı, Keçiboynuzu yağı ve Çörek otu yağı

BAN OTU YAĞI: Bu yağ saç beyazlamasını engellemeye yardımcı olur. Ayrıca saç çıkartma özelliği de bulunur.

KEÇİBOYNUZU YAĞI: Genellikle Akdeniz ikliminde yetişen keçiboynuzu, besleyici değeri ile ön plana çıkar. İçerisinde bulunan bileşenler ve vitaminler nedeniyle güçlü bir besin kaynağı olarak bilinir. Keçiboynuzu içerdiği antioksidan maddeler sayesinde parlak ve güçlü saçların elde edilmesine katkıda bulunur.
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ÇÖREK OTU: Saç kırılmasını önler ve saçlara nem kazandırır. Saç derisindeki kaşıntı sorunlarına çözüm olur. Köpeklenmeyi engeller ve saç beyazlamasının önüne geçer. Ayrıca saçlara parlaklık etkisi verir.

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