Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Gabonlu golcü Aaron Boupendza'nın yeni adresi belli oldu. Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Rus ekibi FK Krasnodar'dan 8 milyon euroluk transfer teklifi gelen Akdeniz ekibinde teklif kabul edilse de Gabonlu golcü takımdan ayrılmak istememişti. Bu yaz transfer döneminde Avrupa'dan ve Süper Lig devleriyle adı anılan 25 yaşındaki golcü ters köşe yaptı ve Katar Ligi ekiplerinden Al Arabi anlaşma sağladı. Katar temsilcisi Al Arabi, Boupenzdza için Hatayspor'a 5 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek ve Gabonlu golcünün satışından da %10 pay verecek. Al Arabi, Boupendza ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.