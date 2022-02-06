Boupendza'nın menajeri açıkladı! Türkiye'ye dönebilir

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeki Aaron Boupendza'nın transfer iddialarına dair resmi açıklama geldi. Boupendza'nın menajeri Serdar Dağlı, basında çıkan Fenerbahçe ve Beşiktaş iddialarına cevap verdi. Beyaz Tv'ye konuşan oyuncunun temsilcisinin yaptığı açıklamalar transferin nabzını bir kat daha artırdı.

Aaron Boupendza için resmi açıklama geldi: Şimdi değil sezon sonu

'Bazı kulüplerle görüşüyoruz, Boupendza'nın Türkiye'ye dönüşü neden olmasın?' diyen Aaron Boupendza'nın menajeri Serdar Dağlı, transferin sezon sonunda gerçekleşebileceğini belirterek Fenerbahçe ve Beşiktaş iddialarını yalanlamadı. Menajer Dağlı, "Bazı kulüplerle görüşüyoruz. Şu an transfer zor ama sezon sonu için görüşmelere devam edeceğiz. 5 milyon euroya transfer oldu. Aaron Boupendza 2 milyon dolar maaş alıyor. Türkiye'de ligi tanıyor ve çok seviyor. Türkiye'ye dönüşü neden olmasın?" şeklinde konuştu.

"Al-Arabi boupendza için 7 milyon Euro istedi"

Al-Arabi'nin Aaron Boupendza'yı devre arasında göndermek istemediğini belirten Serdar Dağlı, oyuncusunun sezon sonunda Katar ekibinden ayrılmak istediğini dile getirdi ve "Boupendza hakkında çıkan Türkiye haberleri hakkında mutlu oldu. 2024 yılına kadar sözleşmesi var. Devre arasında göndermek istemediler. Avrupa'dan da devre arasında kulüpler talip oldu ama kulübü yüksek bonservis istedi. 7 milyon euro talep ettiler. Boupendza sezon sonunda ayrılmak istiyor. Sezon sonunda bu rakam düşebilir" ifadelerini kullandı.