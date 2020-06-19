  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Botsvana'da 3 ayda 154 fil ölü bulundu

Botsvana'nın kuzeyindeki Okavango Delta bölgesinde 3 ayda 154 filin telef olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 08:48:00 -
Botsvana'da 3 ayda 154 fil ölü bulundu

Güney Afrika ülkesi Botsvana'nın kuzeyindeki Okavango Delta bölgesinde 3 ayda 154 filin telef olduğu bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlerde, Okavango Delta bölgesinde nisan ayından bu yana 154 filin telef olduğu belirtildi.

Başkent Gaborone'deki Av-Yaban Hayatı Yetkilisi Dikamatso Ntshebe, yaptığı açıklamada, bazı fillerin hasta, bazılarının da ölmek üzere olduğunu söyledi.

Fillerin cesetlerinde herhangi bir ize rastlanmadığını altını çizen Ntshebe, ölümlerin kaçak avcılıkla bir ilgisinin bulunmadığını ifade etti.

Ntshebe, fillerinin ölüm nedenini tespit etmek için soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Botsvana'da geçen sene şarbon salgını nedeniyle 100'den fazla fil telef olmuştu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı